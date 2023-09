Nach Verlobungsgerüchten: Will Demi Lovato bald heiraten?

Läuten etwa bald die Hochzeitsglocken? Schon seit anderthalb Jahren ist Demi Lovato (31) mit ihrem Freund Jute$ zusammen. Erst kürzlich hatte es Gerüchte gegeben, dass die beiden miteinander verlobt wären. Diese hatte die Sängerin jedoch schnell dementiert. Trotzdem scheint der Gedanke an eine Heirat für den Ex-Disney-Star nicht komplett fernab zu sein. Demi plauderte nun ganz offen und ehrlich über ihre Pläne bezüglich einer zukünftigen Hochzeit!

In der "Howard Stern Show" erklärte sie, dass sie und ihr Partner sich bereits in der Vergangenheit über eine mögliche Eheschließung ausgetauscht hatten. Eilig haben es die beiden allerdings nicht. "Wir lassen uns ein bisschen Zeit. Ich denke, es ist wichtig, so etwas nicht zu überstürzen", gab die "Cool for the Summer"-Interpretin zu. Ihrer Liebe scheint dies keinen Abbruch zu tun. So schwärmte Demi im Interview davon, wie "wundervoll und gesund" ihre Beziehung wäre.

Dass Demi das Thema heiraten eher ruhig angehen lässt, dürfte für viele Fans nicht verwunderlich sein: Schließlich nahm ihre letzte Verlobung kein gutes Ende. Im Jahr 2020 hatte sie sich nach nur wenigen Monaten Beziehung mit dem Schauspieler Max Ehrich (32) verlobt. Kurze Zeit später waren die beiden jedoch schon wieder getrennt.

Anzeige

Getty Images Jordan Lutes und Demi Lovato

Anzeige

Instagram / ddlovato Jute$ und Demi Lovato im Jahr 2023

Anzeige

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de