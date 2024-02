"Aufgeregt": So laufen Demi Lovatos Hochzeitsvorbereitungen!

Sie kann es kaum noch abwarten! Seit 2022 ist Demi Lovato (31) mit Jordan Lutes, genannt Jute$, zusammen und überglücklich. Im Dezember vergangenen Jahres überraschten die Musikerin und der Songschreiber ihre Fans mit einer süßen Nachricht: Sie haben sich verlobt. Mit der Hochzeit wollen sich die beiden wohl noch ein bisschen Zeit lassen – die "Substance"-Interpretin macht sich aber schon Gedanken über den besonderen Tag. So plant Demi ihre Hochzeit!

Im Interview mit People verrät die 31-Jährige, wie ihre Vorbereitungen laufen. "Ich bin aufgeregt. Ich befinde mich in der Planungsphase und bin sehr aufgeregt darüber." Sie habe schon einiges auf ihrem Online-Moodboard abgespeichert und mittlerweile eine "konkrete Vision" von ihrer Zeremonie. Im Netz hole sie sich außerdem Inspiration für ihr Brautkleid. Ihre Traumrobe scheint Demi zwar noch nicht gefunden zu haben, aber sie sammele fleißig Ideen und speichere alles ab.

Was genau sie sich schon für ihre Trauung ausgedacht hat, gibt die Ex-Disney-Bekanntheit nicht preis. Ein Insider ist aber sicher, dass Demi und Jute$ keine Standardhochzeit planen. "Es wird nicht traditionell sein. Sie sind beide kreative Menschen und die Zeremonie wird das widerspiegeln", verriet die Quelle gegenüber OK! Magazine.

