Mit 86 Jahren: Baseball-Legende Brooks Robinson ist tot

Der Baseball-Sport hat einen seiner Größten verloren. Brooks Robinson hatte 1955 sein erstes Spiel bestritten – als Third Baseman konnte er von 1960 bis 1975 den Golden Glove als bester Verteidiger gewinnen. Aufgrund seiner herausragenden Leistung wurde er 1983 in die Hall of Fame aufgenommen, rund sechs Jahre vorher beendete der US-Amerikaner seine Karriere. Doch sein Name bleibt unvergessen, auch nach seinem Tod. Denn Brooks ist verstorben.

Wie TMZ berichtet, teilten die Baltimore Orioles ein Statement zum Tod ihres einstigen Spielers. "Wir sind zutiefst betrübt über die Nachricht vom Ableben von Brooks Robinson. Er war seit 1955 ein fester Bestandteil der Orioles-Familie und wird weiterhin einen bleibenden Einfluss auf unseren Club, unsere Gemeinschaft und den Baseball-Sport haben", hieß es in der Mitteilung.

Baseball-Liebhaber werden die Legende vermissen, doch insbesondere die Familie trauert um Brooks. Der Verstorbene hinterlässt seine Frau Connie, mit der seit 1960 verheiratet war. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder.

Anzeige

Getty Images Brooks Robinson, Juli 2005

Anzeige

Getty Images Brooks Robinson, ehemaliger Baseballspieler

Anzeige

Getty Images Brooks Robinson, Juli 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de