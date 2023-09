Netflix-Star Iliza Shlesinger ist zum zweiten Mal schwanger

Im Hause Shlesinger gibt es bald noch ein Kinderbettchen mehr! Iliza Shlesinger und ihr Mann hatten im August 2021 verraten, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs bekommen. Anfang vergangenen Jahres war es dann auch schon so weit: Ihr kleine Tochter kam zur Welt – und hört auf den süßen Namen Sierra Mae. Und schon bald ist sie eine große Schwester. Denn Iliza ist wieder schwanger!

Auf Instagram verkündet Iliza nun mit einem witzigen Video, dass Baby Nummer zwei unterwegs ist. "Ich kann es kaum abwarten unseren kleinen Jungen im Februar 2024 auf der Welt zu begrüßen", schwärmt die werdende Mama zu dem Clip, in dem sie bereits einen kleinen Babybauch vorweisen kann. Ihre Tochter würde ihren Bruder bereits mit vielen Spielzeugen sehnsüchtig erwarten.

Zur Geburt ihrer Tochter hatte Iliza ihren Fans einige emotionale Schnappschüsse aus dem Kreißsaal geteilt. "Ich hatte von dem Moment geträumt, in dem ich sie herausziehen und auf meine Brust legen würden und ich in ihr kleines Gesicht schauen könnte", hatte sie damals begeistert berichtet. Jedoch habe die Comedienne über 27 Stunden in den Wehen gelegen.

Instagram / ilizas Iliza Shlesinger mit Tochter Sierra Mae

Getty Images Noah Galuten und Iliza Shlesinger

Getty Images Iliza Shlesinger, Comedianne

