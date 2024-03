Komikerin Iliza Shlesingers zweites Baby ist auf der Welt!

Endlich kann sie ihren kleinen Schatz in den Armen halten! Iliza Shlesinger ist seit einigen Jahren erfolgreich als Comedienne – sechs ihrer Shows sind auf Netflix zu richtigen Hits geworden. Aber auch privat läuft es mehr als gut bei der US-Amerikanerin: Mit ihrem Mann Noah Galuten hat sie bereits eine Tochter. Vor einigen Monaten verkündeten die beiden, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Und nun ist Iliza und Noahs zweites Kind da!

Die tollen News teilt die 41-Jährige ihren Followern mit süßen Worten via Instagram mit. "Er ist da und wir sind so aufgeregt", freut sich die frischgebackene zweifache Mama und verrät im gleichen Zuge auch den Namen ihres Sprosses: "Wir stellen unseren Sohn Ethan Lyons Galuten vor, der am Freitag, dem 23. Februar, das Licht der Welt erblickte!" Auch einen Spitznamen habe sie bereits: Pfannenkuchenmann. Warum? "Er riecht nach Sirup", witzelt Iliza.

Auch einen Einblick in ihre Geburtserfahrung gewährt die gebürtige New Yorkerin. Zu ein paar Schnappschüssen aus dem Krankenhaus, auf denen sie mit Snacks zu sehen ist, witzelt Iliza: "Ich hörte nicht auf zu essen – von dem Moment an, als ich ihn bekam, bis wir das Krankenhaus verließen."

