Ihr kleines Mädchen ist da! Im August des vergangenen Jahres gab Iliza Shlesinger bekannt, dass sie und ihr Ehemann Noah Galuten ihr erstes Kind erwarten. Die freudige Nachricht plauderte die Schauspielerin bei einem Comedy-Auftritt aus. Das Paar ist bereits seit 2018 verheiratet und darf sich nun über ein weiteres Familienmitglied freuen. Wie Iliza nun verkündete, hat sie ihr Baby zur Welt gebracht.

"Um 23:27 Uhr am 13. Januar kam meine gesunde, starke und wunderschöne Sierra Mae zur Welt", teilte die frischgebackene Mutter auf Instagram mit. Die Komikerin habe über 27 Stunden in den Wehen gelegen, bevor sie ihren Nachwuchs in den Armen halten konnte. "Ich hatte von dem Moment geträumt, in dem sie sie herausziehen und auf meine Brust legen würden und ich in ihr kleines Gesicht schauen könnte. Ich bekam, wofür ich gekommen war. Diesen perfekten Moment", schwärmte die Blondine.

Zudem kündigte Iliza an, dass sie die Erfahrung der Geburt sowie ihr Leben als Neu-Mama von nun an auch in ihren Comedyshows verarbeiten werde. Auch im Netz werde sie ihre Fans an ihrem Alltag teilhaben lassen, jedoch mit einer Einschränkung: "[Meine Tochter] ist wunderschön, aber ihr Gesicht ist das ihre, nicht das meine. Ich werde es also nicht zeigen", stellte die TV-Bekanntheit klar.

