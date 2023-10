Sexualdelikte mit Kindern? Joseph Gatt musste vor Gericht

Gegen ihn stehen schwere Anschuldigungen im Raum. Joseph Gatt (51) erlangte durch sein Mitwirken in der Fantasy-Serie Game of Thrones internationale Bekanntheit. Aber auch in den Kinohits Thor oder "Star Trek Into Darkness" hatte der Schauspieler einige Filmauftritte. Zuletzt machte der Brite allerdings mit ganz anderen Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Er soll angeblich in Sexualdelikte mit Kindern verwickelt sein. Nun muss sich Joseph vor Gericht verantworten.

Wie Mirror berichtet, war der 51-Jährige am Montag zusammen mit seiner Freundin Mercy Malick vor einem Gericht in Los Angeles erschienen. Angeblich soll Joseph an expliziten Online-Gesprächen mit einer Minderjährigen teilgenommen haben. Zu einem Urteil kam es bislang nicht. Demzufolge habe der Richter Enrique Monguia die nächste Anhörung im Dezember angesetzt, um der Staatsanwaltschaft mehr Zeit für "zusätzliche Erkenntnisse" zu geben.

Der "Dumbo"-Darsteller saß bereits im vergangenen Jahr hinter Gittern. Wie TMZ berichtet hatte, war er wegen des "Kontakts mit einer minderjährigen Person für ein sexuelles Vergehen" verhaftet worden. Allerdings ließ man Joseph noch am selben Tag gegen eine Kaution frei.

Getty Images Mercy Malick und Joseph Gatt im März 2019

Getty Images Joseph Gatt, Schauspieler

