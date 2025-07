Amazon: So wurden Eltern von Jeff Bezos auch zu Milliardären

Jeff Bezos (61) verdankt seinen unglaublichen wirtschaftlichen Erfolg nicht zuletzt seinen Eltern, Jacklyn und Miguel Bezos. Diese investierten 1995 rund 215.387 Euro in die Gründung von Amazon, obwohl Jeff sie vor möglichen Verlusten gewarnt hatte. Ihre Unterstützung war nicht nur finanziell, sondern auch emotional: "Sie waren so liebevoll und unterstützend", erklärte Jeff laut Business Insider. Jacklyn und Miguel, der Jeff 1968 adoptiert hat, besitzen heute einen beträchtlichen Anteil am Unternehmen und profitierten massiv vom Erfolg des Online-Giganten. Seine Verbindung zu seinem biologischen Vater hingegen ist kaum existent.

Jacklyn, die Jeff als Teenager zur Welt brachte, meisterte große Herausforderungen, um ihm eine stabile Kindheit zu bieten. Trotz aller Hindernisse kehrte sie zur Schule zurück, machte ihren Abschluss und besuchte College-Nachtkurse, zu denen sie ihren Sohn oft mitnahm. Miguel, ein kubanischer Einwanderer, trat in Jeffs Leben, als dieser vier Jahre alt war. Er adoptierte ihn, nachdem er Jacklyn geheiratet hatte. Gemeinsam zogen sie Jeff und seine beiden jüngeren Geschwister auf. Ihre Investition in Amazon, die ihnen später Milliarden einbrachte, sei laut Miguel weniger ein finanzieller als vielmehr ein emotionaler Vertrauensbeweis gewesen: Sie haben an Jeffs Vision und sein Können geglaubt.

Heute sind Jeffs Eltern auch für ihre philanthropischen Projekte bekannt. Vor allem über die Bezos Family Foundation, die sie 2000 gründeten, fördert das Ehepaar Bildungsprojekte und soziale Initiativen. Jeff, der selbst anstrebt, einen Großteil seines Vermögens für den Klimaschutz zu spenden, scheint diese Werte übernommen zu haben. Die engen familiären Bande, die Jacklyn von Anfang an förderte, sind ihm offensichtlich ein wichtiges Gut. Bei zahlreichen öffentlichen Auftritten betont er, wie prägend die Unterstützung seiner Eltern für seine persönliche und berufliche Entwicklung gewesen sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff Bezos im Juni 2025 in Venedig

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff Bezos im Dezember 2024 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff Bezos im August 2022 in London