Chanelle Wyrsch ist froh über ihren "Beauty & The Nerd"-Exit

Nach nur zwei Folgen war für Chanelle Wyrsch (29) und ihren Nerd-Partner Sebastian bei der Reality-Show Beauty & The Nerd Schluss. Das ungleiche Duo musste nach einem kniffligen Exit-Quiz die Show verlassen. Doch von Traurigkeit über das frühe Aus keine Spur: Gegenüber Promiflash erklärte Chanelle, dass sie sogar erleichtert über die Entscheidung sei. "Natürlich wäre der Sieg schön gewesen, aber ich war auch froh, zu gehen", gab sie zu und fügte hinzu, dass das Leben im Haus mit vielen fremden Menschen und das Teilen des Bettes mit ihrem Partner eine Herausforderung gewesen sei.

Außerdem kann sich die Schweizerin vorstellen, dass sie bei längerem Verbleib in dem Format noch ziemlich oft angeeckt wäre. "Ich glaube, es hätte noch extrem viel Streit und Diskussionen gegeben, wenn ich weiter dringeblieben wäre" – und das hätte wohl für den einen oder anderen Nerd zu viel Stress bedeutet. "Vor allem mein Nerd Sebastian ist da sehr empfindlich", erklärt sie. Doch dass die Show auch für ihn vorbei ist, findet sie schade. Die ehemalige Bachelorette hätte ihm von Herzen gewünscht, das Umstyling zu bekommen. Das habe er nämlich unbedingt gewollt.

Während für die einen die Reise schon wieder endet, geht sie für die anderen erst richtig los. In Folge zwei stieß ein neues "Beauty & The Nerd"-Team dazu: bestehend aus Nerdin Sarah und Reality-TV-Bekanntheit Max Bornmann – und der einstige Make Love, Fake Love-Star mischte die bestehende Truppe ganz schön auf. Wie er direkt zu Beginn deutlich machte, will er die Show nicht allein dafür nutzen, um seinen Kontostand zu erhöhen: "Ich kann mir vorstellen, auch mit allen Beautys was zu haben", zeigte sich Max zielstrebig.

Joyn/Benjamin Kis Chanelle Wyrsch bei "Beauty & The Nerd"

Joyn / Benjamin Kis Sebastian von "Beauty & The Nerd"

Joyn/Benjamin Kis Max Bornmann, "Beauty & The Nerd"-Kandidat