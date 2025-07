Darya Strelnikova verteidigt ihre neue Wahlheimat Dubai

Darya Strelnikova (32) und ihr Verlobter Fabio Knez haben vor wenigen Tagen überraschend bekannt gegeben, dass sie Deutschland verlassen und in Dubai ein neues Leben beginnen. Doch ihre Entscheidung sorgte für viel Gegenwind, insbesondere in den sozialen Medien. Dort wurde ihnen vorgeworfen, bestehende Missstände der Region zu ignorieren. In ihrer Instagram-Story reagierte das Model nun auf die Kritik und erklärte, warum sie sich in Dubai wohler fühle als in vielen europäischen Städten. "Frauen können sich hier allein bewegen, selbst spätabends ohne Angst", betonte Darya in einer Instagram-Story und unterstrich ihrer Ansicht nach die hohe Lebensqualität und Sicherheit in ihrer neuen Heimat.

In ihrem Post räumte Darya ein, dass es auch in Dubai kritikwürdige Aspekte gebe. Sie relativierte jedoch: "Natürlich gibt es hier - wie überall auf der Welt - Dinge, die man kritisch sehen kann." Gleichzeitig erinnerte sie daran, dass auch westliche Länder wie Deutschland nicht frei von Problemen seien. Mit deutlichen Worten verteidigte die ehemalige Reality-TV-Teilnehmerin ihren Wohnort, wies Vorurteile zurück und rief zu mehr Differenzierung auf. Darya betonte, dass Dubai für viele Expats eine bewusste Wahl sei, da das Leben dort von Stabilität, Respekt und wirtschaftlicher Entwicklung geprägt sei.

Für Darya und Fabio läuft das Abenteuer Dubai offenbar gut an. Nach der Ankunft hat sich das Paar zunächst in einer modernen Airbnb-Unterkunft mit Pool und Hafenblick eingerichtet. Während Fabio besonders von den sportlichen Möglichkeiten der Anlage schwärmt, beweist Darya mit ihrer Wahl erneut ihr Faible für Stil. Mit so einer glamourösen Basis scheint es dem prominenten Duo leichterzufallen, sich in ihrem neuen Leben einzufinden – eine Entscheidung, die sie trotz aller Kritik zu genießen scheinen.

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova

Anzeige Anzeige

Instagram / fabioknez Fabio Knez und Darya Strelnikova im August 2024

Anzeige