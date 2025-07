Prinz Harry soll bei Charles' Begräbnis große Rolle spielen

Prinz Harry (40), Herzog von Sussex, soll nun im Fall einer Trauerfeier für seinen Vater, König Charles (76), eine zentrale Rolle übernehmen. Wie der britische Telegraph jetzt berichtet, ist geplant, dass Harry gemeinsam mit seinem Bruder Prinz William (43) eine feierliche Prozession durch London anführt. Auch bei einem möglichen Trauergottesdienst und der Mahnwache in der Westminster Hall soll ihm laut Kurier.at ein prominenter Platz zukommen – ebenso wie seiner Ehefrau Herzogin Meghan (43) und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4). Die durchdacht vorbereiteten Zeremonien sind Teil eines seit Jahren bestehenden Protokolls – obwohl König Charles derzeit weiterhin mit Optimismus seine Amtsgeschäfte erfüllt.

Seit über einem Jahr lässt sich Charles wegen einer Krebserkrankung behandeln, wie Express.co.uk berichtet. Laut Insidern verläuft die Therapie stabil, auch wenn zuletzt Nebenwirkungen einen kurzen Krankenhausaufenthalt erforderlich machten. Dennoch zeigt sich der König regelmäßig bei öffentlichen Terminen – zuletzt bei der Chelsea Flower Show, wo er mit Gehstock erschien. Dass Harry trotz aller Differenzen so deutlich in die Pläne eingebunden wird, könnte als Geste des Vertrauens – und als möglicher Schritt zur Versöhnung – gewertet werden. In einem BBC-Interview erklärte Harry kürzlich: "Es wäre schön, sich zu versöhnen."

Trotz solcher Signale bleibt das Verhältnis zwischen Vater und Sohn angespannt. Harrys Enthüllungsbuch "Spare" aus dem Jahr 2023 sorgte weltweit für Schlagzeilen – und tiefe Risse im Familiengefüge. Charles' Ehefrau Königin Camilla (77) wählte den Weg der Neutralität und hielt sich seither zurück. Doch hinter den Palastmauern sollen Misstrauen und viele unausgesprochene Konflikte einer echten Annäherung bislang im Weg gestanden haben. Der König selbst wünsche sich laut Insidern, dass seine beiden Söhne noch zu Lebzeiten wieder zueinanderfinden. Ob sich dieser Wunsch erfüllt, bleibt offen.

Anzeige Anzeige

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz Harry, September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, im April 2025 in London