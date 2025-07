So funktioniert Co-Parenting bei Christian Wolf & Antonia

Fitnessinfluencer Christian Wolf (30) und Antonia Elena haben im Rahmen einer Online-Fragerunde Einblicke in ihr Leben als getrennte Eltern von Sohn Noah gegeben. Auf die Frage eines Followers, ob die beiden sich derzeit gut verstehen, antwortete der Social-Media-Star offen via Instagram: "Genau so ist es auch. Es gab in der Vergangenheit Phasen, da ging es besser und auch welche, da war es weniger gut." Dennoch betonte Christian, dass sie sich beide große Mühe für ihren gemeinsamen Sohn geben und es aktuell "top klappt". Er wünsche Antonia alles Glück der Welt und hoffe auf weitere gute Zeiten in ihrer gemeinsamen Elternschaft.

Nach der Trennung mussten Christian und Antonia ihren Weg als Co-Eltern erst finden. Dass es dabei Schwankungen gab, bevor sich eine funktionierende Dynamik einstellte, scheint normal. Aktuell hätten die beiden eine gute Balance gefunden und es gehe vor allem darum, für Noah das beste Umfeld zu schaffen. In den vergangenen Monaten wurde immer wieder über das Verhältnis zwischen Christian und seinem Sohn spekuliert, da der Social-Media-Star nur selten gemeinsame Augenblicke teilte. Doch das will er jetzt ändern: "Toni und ich hatten drüber geredet, dass wir es nicht mehr so machen wollen, dass ich nicht zeige, wenn ich Noah sehe." Die Zusammenarbeit funktioniert somit, auch wenn es nicht immer einfach war.

Christian Wolf ist nicht nur als Unternehmer bekannt, sondern einem breiten Publikum vor allem auch durch seinen Social-Media-Auftritt. Dort gibt er regelmäßig private Einblicke, während Antonia auf ihren Plattformen ebenfalls als Influencerin aktiv ist. Durch ihre Offenheit über die Höhen und Tiefen des Co-Parentings bietet sie ihren Followern sicherlich eine menschliche und authentische Perspektive auf das Leben nach einer gescheiterten Beziehung. Mittlerweile ist Christian stolzer Papa einer Tochter mit der aus dem Internet bekannten Romina Palm (26). Seit Ende 2023 sind der Fitness-Influencer und das Model offiziell liiert. Im November des vergangenen Jahres gaben die beiden voller Freude bekannt, dass sie ein Baby erwarten. Für Romina ist es das erste Kind und für Christian die erste Geburt, bei der er dabei sein konnte. Als sein Sohn Noah zur Welt kam, konnte er nicht dabei sein, da er sich schon vor der Geburt getrennt hatte.

Instagram, Instagram Collage: Christian Wolf, Antonia Elena

Instagram / antoniaelena.official Collage: Antonia Elena und Christian Wolf, Fitness-Influencer

Instagram / christianwolf Romina Palm, Hazel und Christian Wolf, Juni 2025