Charlize Theron hält nicht viel von Promi-Dating-App Raya

Charlize Theron (49) hat verraten, warum sie nicht mehr aktiv auf der Dating-App Raya ist. In der Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" am 26. Juni antwortete die Schauspielerin auf eine Frage eines Zuschauers, ob sie die App nutze: "Ja, ich bin drauf." Allerdings fügte sie hinzu, dass sie nichts damit mache. Sie erklärte, dass ein Freund sie angemeldet habe und sie zwei Dates ausprobiert habe, aber enttäuscht war. "Jeder hat ein Burning-Man-Foto und ist angeblich ein CEO von nichts", scherzte sie. Auch Moderator Andy Cohen (57), der ebenfalls auf der App ist, konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Charlize ergänzte: "Dann trifft man sie und sie sind es nicht. Einfach nicht mein Ding."

Neben ihrer Offenheit über das Dating sprach Charlize kürzlich auch über die Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "The Old Guard 2", der am 2. Juli auf Netflix erschienen ist. Am 24. Juni erzählte sie in der Show "Late Night with Seth Meyers" von einer besonderen Herausforderung: ihrem Mullet-Haarschnitt für die Rolle. Sie bestätigte, dass ihr ungewöhnlicher Look echt war und nicht durch eine Perücke entstand. Besonders lustig war die Reaktion ihrer Töchter Jackson und August, die zwölf und neun Jahre alt sind. "Eine von ihnen brach in Tränen aus", sagte sie lachend und erklärte, dass sie ein Gespräch führen musste, um ihrem Kind beizubringen, dass jeder sein Aussehen selbst bestimmen darf.

Charlize, die abseits ihres beruflichen Erfolgs als hingebungsvolle Mutter bekannt ist, bietet regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben. Ihre beiden Töchter, die sie adoptiert hat, stehen bei ihr immer an erster Stelle. In Interviews betont sie oft, wie wichtig ihr die Erziehung ihrer Kinder ist und dass sie ihnen zeigen möchte, was es bedeutet, authentisch zu sein. Obwohl sie als Hollywood-Star weltweit berühmt ist, scheint sie im Privaten große Bodenständigkeit zu bewahren – eine Eigenschaft, die auch ihre Fans immer wieder beeindruckt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlize Theron bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlize Theron bei der Premiere von "The Old Guard 2" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlize Theron, November 2024

Anzeige