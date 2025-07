"Gesund": Christian Wolf empfiehlt Süßstoff in der Stillzeit

Unternehmer Christian Wolf (30) hat in einer Instagram-Fragerunde zum Thema Stillzeit und Ernährung klare Worte gefunden. Angesprochen darauf, ob Süßstoffe während der Stillzeit unbedenklich seien, reagierte der zweifache Vater mit Humor. "Ja! Wenn du nicht willst, dass deine Kinder extrem gesund und sehr schlau werden, würde ich Süßstoff auf jeden Fall meiden und stattdessen, wie die meisten Schwangeren, viel Zucker konsumieren", scherzte der zweifache Papa. Er betonte, dass sowohl seine aktuelle Partnerin Romina Palm (26) als auch seine Ex-Partnerin Antonia Elena während ihrer Schwangerschaft Süßstoffe konsumiert hätten – ohne negative Auswirkungen auf die Gesundheit.

Christian, der erst vor Kurzem erneut Vater wurde, erklärte außerdem, dass keine der beiden Mütter seiner Kinder während der Schwangerschaft an Schwangerschaftsdiabetes gelitten habe. Für ihn sei dies ein Hinweis darauf, dass der moderate Verzehr von Süßstoffen keinerlei Probleme verursacht habe. "Mach, was du willst. Ich habe zwei super Kinder mit Frauen, die in der Schwangerschaft Proteinshakes und Süßstoffe getrunken haben und selbst topgesund waren und die Kids sich super entwickelten", ergänzte er in seiner Social-Media-Story. Die Botschaft des Fitness-Enthusiasten scheint klar: Eine ausgewogene Ernährung inklusive moderater Mengen an Süßstoffen ist aus seiner Sicht kein Ausschlusskriterium.

Abseits der Diskussion um Ernährung zeigt sich Christian als fürsorglicher Vater. Neben der Betreuung seiner neugeborenen Tochter findet er auch Zeit für seinen älteren Sohn Noah aus der Beziehung mit Antonia. Kürzlich verbrachte er einen Tag mit dem Jungen, der bei seiner Mutter in München lebt, was für Vater und Sohn spürbar ein besonderes Ereignis war. Christian scheint seine Rolle als Vater in vollen Zügen zu genießen und legt großen Wert darauf, für beide seiner Kinder präsent zu sein.

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Influencer

Instagram / christianwolf Romina Palm, Hazel und Christian Wolf, Juni 2025

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit Noah, Juni 2025