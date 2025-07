Jan Hartmann ganz offen: So wuppt er Job und Familienleben

Jan Hartmann (44), der bekannte Schauspieler, gewährt tiefe Einblicke in sein Leben als viel beschäftigter Familienvater. Bereits seit zehn Jahren ist er mit seiner Frau Julia verheiratet, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Im Gespräch mit Promiflash erklärte Jan, wie er den Spagat zwischen Beruf und Familie meistert. In den ersten Jahren ihres Familienlebens begleitete ihn seine Familie oft zu den Dreharbeiten, beispielsweise bei den Reisen für "Kreuzfahrt ins Glück". Doch seit sein Sohn mittlerweile die dritte Klasse besucht, ist ein solches Modell nur noch in den Ferien umzusetzen. Aktuell pendelt der Schauspieler zwischen Berlin und Regensburg, was nicht nur für ihn, sondern auch für seine Familie eine Herausforderung darstellt.

"Wenn ich Glück habe, fange ich montags spät an und kann morgens noch meine Tochter in den Kindergarten bringen, das ist mir wichtig. Ich merke auch, dass die Kinder mich vermissen, die sind ganz süß und innig, wenn ich dann da bin", erklärt der 44-Jährige. Jan verrät, dass seine Frau Julia während seiner Abwesenheit den Familienalltag allein meistert. Er zeigt großen Respekt vor ihrer Stärke, betont aber auch die Wichtigkeit, dass die Kinder lernen, mit dieser Situation umzugehen. Es sei manchmal schon schwer, doch er versucht, durch Videocalls und intensive Zeit mit den Kindern, wenn er zu Hause ist, die Nähe zu wahren. Besonders schätzt er es, noch kleine Familienrituale – wie das Bringen in die Kita – aufrechtzuerhalten, sofern es sein Zeitplan erlaubt.

Jan ist aktuell beruflich stark eingespannt. Bis vor Kurzem stand er nämlich für die zweite Staffel von "Die Spreewaldklinik" als Doktor Mark Engelhardt vor der Kamera. Nicht das erste Mal im Arztkittel für ihn, denn vor rund zehn Jahren hatte der TV-Star in "Herzflimmern" schon mal einen Mediziner gespielt. Wie er gegenüber Promiflash verrät, habe er sich trotzdem noch mal in die Arzt-Basics reinfuchsen müssen: "Ich musste mich erst mal wieder auf Stand bringen hinsichtlich der Basics – wie zieht man Handschuhe an, Desinfektion, Abläufe, Griffe etc." Auch seine Nachbarn, die beide Ärzte sind, hätten ihm mit Fachgriffen und Co. geholfen.

Getty Images Jan Hartmann in Hamburg, September 2018

Getty Images Jan Hartmann im September 2017 in Hamburg

Instagram / janhartmann_official Jan Hartmann, Schauspieler

