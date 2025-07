Das mag Jan Hartmann an seiner "Die Spreewaldklinik"-Rolle

In der zweiten Staffel von "Die Spreewaldklinik" sorgt Jan Hartmann (44) für frischen Wind. Der Schauspieler schlüpft in die Rolle des Doktors Mark Engelhardt, eines Arztes mit kantigem Charakter und unkonventionellen Ansichten. Laut Jan steckt hinter der äußeren Rauheit seiner Figur ein facettenreicher Kern. "Er kann ein Engel sein, aber auch hart", verriet der ehemalige Sturm der Liebe-Darsteller im Gespräch mit Promiflash. Besondere Spannung ergibt sich laut ihm aus der Begegnung mit Dr. Lea Wolff (gespielt von Sina-Valeska Jung, 46), einer Kollegin, die Mark Engelhardts Stärke und Eigenwilligkeit spiegelt.

Die Dynamik zwischen den beiden Figuren ist geprägt von Spannungen und Reibungen, da sie beide starke Charaktere mit Führungsanspruch sind. Dennoch scheint Jan, der 2019 mit Profi Renata Lusin (38) an der RTL-Show Let's Dance teilgenommen hat, von dieser Ambivalenz in der Beziehung besonders begeistert zu sein. Er beschreibt seine Figur als einen Mann, der trotz seiner ruppigen Art aufrichtig und emotional sei, auch wenn er Letzteres nicht immer zeigen könne. Doch genau diese Mischung mache die Rolle für den Schauspieler so reizvoll. Wie sich dieses Spannungsfeld zwischen Mark und Lea weiterentwickelt, dürfte die Zuschauer der Serie besonders fesseln.

Für Jan Hartmann ist die Rolle ein weiterer Erfolg in seiner TV-Karriere, die bereits einige prägende Erfahrungen umfasst. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Arbeit in Daily Soaps, aber auch durch Filme und Theaterauftritte. Für die Vorbereitung auf seine neue Rolle suchte er den Kontakt zu Experten aus der Medizin. Vor allem hätten ihm die Gespräche mit einem befreundeten Ärzteehepaar geholfen. Zudem nahm er im Zuschauerraum an Operationen teil und schaute den Profis dabei über die Schulter. Auf diese Weise vertiefte er sein Verständnis für die Herausforderungen und Eigenheiten des Arztberufs – eine Hingabe, die vermutlich auch seiner neuen Rolle zugutekommen wird. Privat genießt der TV-Star die Zeit mit seinen zwei Kindern, die er gemeinsam mit seiner Frau Julia großzieht.

Getty Images Jan Hartmann in Hamburg, September 2018

Jan Hartmann und Renata Lusin in der ersten "Let's Dance"-Show 2019

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Julia und Jan Hartmann bei der Verleihung der Goldenen Bild der Frau

