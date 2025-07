Rührend: Julian McMahon schwärmte vor Tod von seiner Tochter

Hollywood trauert aktuell um Julian McMahon: Der Star verstarb überraschend am vergangenen Donnerstag im Alter von nur 56 Jahren nach einem geheim gehaltenen Kampf gegen den Krebs. Nur wenige Monate vor seinem Tod zeigte sich der Schauspieler voller Stolz auf seine Tochter Madison Elizabeth, die er mit seiner Ex-Frau Brooke Burns hat. Auf Instagram gratulierte er ihr herzlich zu ihrem ersten unterrichteten Yogakurs in Miami und schrieb voller Liebe: "Du bist großartig!" Madison antwortete spielerisch: "Nein, du bist großartig!" Der Austausch spiegelte die enge Bindung des Stars zu seinem einzigen Kind wider.

Hollywood-Kollegen wie Nicolas Cage (61) und Rose McGowan (51) äußerten sich geschockt und würdigten Julians Talent und seine freundliche Art mit rührenden Nachrufen. Auch einige ehemalige Weggefährten aus der Serie Charmed, darunter Brian Krause (56) und Holly Marie Combs (51), erinnerten sich bereits bewegt im Netz an ihn. Brian betonte, wie humorvoll und herzlich Julian gegenüber allen war, und Holly teilte besondere Momente mit ihm hinter den Kulissen.

Neben der engen Bindung zu seiner Tochter konnte Julian auch auf eine abwechslungsreiche Karriere zurückblicken. Nach Anfängen in der australischen Serie "Home and Away" war er weltweit in Produktionen wie "Nip/Tuck" und "FBI: Most Wanted" zu sehen und wurde in der Serie "Charmed" als halbdämonischer Cole Turner zum Publikumsliebling. Privat war Julian bis zu seinem Tod in zweiter Ehe mit Kelly Paniagua verheiratet, mit der er 2014 den Bund fürs Leben schloss.

Getty Images Julian McMahon, Mai 2019

Instagram / madison.em Julian McMahons Tochter Madison Elizabeth, Dezember 2022

Getty Images Julian McMahon, März 2025