Basketballtrainer Brendan Malone ist mit 81 Jahren gestorben

Traurige Neuigkeiten aus der Basketballwelt. Brendan Malone erhielt 1986 seinen ersten Job bei der NBA: Er wurde Assistent bei den New York Knicks. Nur wenige Jahre später wechselte er zu den Detroit Pistons und führte die Mannschaft zweimal in Folge zum Meistertitel. Später wurde er der Cheftrainer der Toronto Raptors: Dort half er dabei, die berühmte Spielstrategie "Jordan Rules" zu etablieren, mit der die Chicago Bulls und vor allem Michael Jordan (60) besiegt werden konnten. Doch nun heißt es Abschied von der Basketballlegende zu nehmen, denn Brendan ist verstorben.

Sein Sohn Michael Malone ist in seine Fußstapfen getreten und der derzeitige Cheftrainer der Denver Nuggets. Allerdings hat das Team nun eine unschöne Neuigkeit zu verkünden. "Mit großer Trauer teilen wir das Ableben des langjährigen NBA-Trainers Brendan Malone mit, der einen besonderen Platz in der Organisation einnimmt und für immer ein Denver Nugget sein wird", heißt es in der Erklärung, wie TMZ berichtet. Der ehemalige Coach sei heute im Alter von 81 Jahren verstorben. Die Todesursache ist bislang allerdings noch unbekannt.

Eine Sache ist aber klar: Der Verstorbene hinterlässt eine große Lücke. "Coach Brendan Malone war ein großartiger Mann, der ein großartiges Vermächtnis in der Welt des Basketballs hinterlassen hat", schreiben die Nuggets und gedenken seiner mit emotionalen Worten: "Aber noch mehr wird man sich an ihn als den großartigen Ehemann, Vater, Sohn und Großvater erinnern, der er war, und den tiefgreifenden Einfluss, den er auf die Freunde, die Familie und die Kollegen hatte, die das Glück hatten, ihn zu kennen."

Brendan Malone im November 1995

Brendan Malone, ehemaliger NBA-Coach

Brendan Malone im November 1995

