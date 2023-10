War Prinz William etwa eifersüchtig auf seinen Bruder Harry?

Die Prinzen Harry (39) und William (41) sind bereits seit mehreren Jahren zerstritten. Weder der Tod der geliebten Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) noch die Krönung ihres Vaters König Charles III. (74) führte zu einer Versöhnung. Doch liegt der Anfang der zerstrittenen Beziehung womöglich schon weiter zurück – in ihrer Kindheit? Der ehemalige Bodyguard Ken Wharfe berichtet nun erstmals von Williams Neid gegenüber seinem jüngeren Bruder Harry.

Fünf Jahre lang begleitete Ken die einstige Prinzessin Diana (✝36) als Personenschutzbeauftragter. Er war rund um die Uhr für sie zuständig – kennt also auch ihre Söhne William und Harry schon seit Kindesalter. Jetzt packt der Ex-Bodyguard in dem "A Right Royal Podcast" erstmals über die Vergangenheit aus: "William war wahrscheinlich etwas eifersüchtig auf Harry, weil er so beliebt war", vermutet er. Harry sei ein Witzbold gewesen, das liebten die Leute. Der Thronfolger sei hingegen etwas zurückhaltender gewesen, berichtet Ken Wharfe.

Ob es in naher Zukunft eine Versöhnung zwischen den beiden Prinzen geben wird, ist aktuell unklar. Zuvor schätzte ein Experte ein, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass William seinem Bruder ein Friedensangebot mache: Da Harry mit persönlichen Gesprächen an die Öffentlichkeit gehe, sei es für den Thronfolger "einfach unmöglich, seinem Bruder zu vertrauen oder irgendeinen Schritt in Richtung einer Versöhnung zu machen", erklärte er.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, September 2005

Getty Images Prinz Charles mit seinen Kindern Prinz Harry und Prinz William

Getty Images Prinz William und Prinz Harry in der feierlichen Prozession durch London

