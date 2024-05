Als neuer Oberst: Prinz William erhält Geschenke für Familie

Prinz William (41) erhielt eine besondere Ehre, als er am Montag zum Oberst des britischen Army Air Corps ernannt wurde. Bei seiner ersten Amtshandlung in dieser Position besucht der britische Thronfolger die Soldaten persönlich. Zur Begrüßung gibt es ein paar Geschenke, wobei auch seine erkrankte Frau Kate (42) und die drei Kinder bedacht werden. "Bei seiner ersten Tätigkeit als Oberst des Army Air Corps erhielt William einen Schottenrock für die Prinzessin von Wales, einen Schal für sich und drei Holzhubschrauber für ihre Kinder", berichtet die Reporterin Rebecca English auf X. Dazu hängte sie ein kleines Video an, das die Übergabe zeigt – und William ist von der freundlichen Geste sichtlich gerührt.

So glücklich William über seine Ernennung zum Oberst sein dürfte, so enttäuscht soll sein Bruder Harry (39) sein. Denn in genau dieser Einheit hatte der jüngere Sohn von König Charles (75) einst als Hubschrauberpilot gedient. Gegenüber The Mirror erklärte der Experte Tom Quinn, wie sich das für den royalen Aussteiger angefühlt haben muss. "Die Ankündigung von König Charles, dass Prinz Harry seine Rolle als Oberst des Army Air Corps entzogen wird, ist ein echter Schlag für den Sohn, der sich immer an den Rand gedrängt und unterschätzt gefühlt hat", so der Autor. Harry sei sogar so verletzt gewesen, dass ihm die Tränen kamen. Dass ausgerechnet William die Position bekommen habe, mache das Ganze noch viel schlimmer – denn in seinem Bruder sehe Harry die "Ursache vieler seiner Probleme".

Bereits vor seinem Rückzug von der Arbeit als Royal soll es zwischen William und Harry gekriselt haben. Doch danach schien die einst so enge Beziehung der Geschwister vollständig zu zerbrechen. Anders als vermutet, brachte wohl auch Kates Krebserkrankung die beiden nicht wieder zusammen. Auch wenn es immer mal wieder Gerüchte gibt, die Familie gehe aufeinander zu, ist es bisher offenbar zu keinem Treffen, geschweige denn einer Versöhnung gekommen.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, September 2022

Getty Images Prinz Harry mit Prinz William bei einer Konferenz in London, 2018

