Schlechte Laune? Prinz Harry und Meghan zurück in den USA

Nach dem Ende ihrer Nigeria-Reise sind Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42) wieder in Los Angeles gelandet. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen: Der Sohn von König Charles (75) und seine Liebste sind wohl ziemlich fertig von dem langen Flug! Der Ex-Royal, der ein großes Handgepäckstück trug, folgte der ehemaligen Schauspielerin durch den internationalen Flughafen der Stadt. Seinem Gesichtsausdruck zufolge könnte der Rotschopf ziemlich schlechte Laune gehabt haben. Ganze 18 Stunden sollen sie unterwegs gewesen sein.

Der Grund für ihren Besuch in Nigeria war, dass das Ehepaar sich dort für die psychische Gesundheit junger Menschen einsetzte und für die Invictus Games warb. Während ihrer Termine schien die Laune besser gewesen zu sein. Wie People berichtet, betonte Meghan sogar in einem Gespräch: "Uns geht es wirklich gut. Wir freuen uns, unsere Familie wachsen und sich weiter entwickeln zu sehen. Wir sind glücklich. Wir sind wirklich sehr glücklich." Während ihres Trips gaben sie und Harry einige private Einblicke in ihr Familienleben.

So schwärmte sie zweifache Mutter von ihrem Ehemann und ihren Kindern – und teilte laut Mirror diesen süßen Moment mit ihrer Tochter Lilibet (2) auf der Reise: "Vor einigen Wochen hat meine Tochter mich angesehen und in meinen Augen ihr eigenes Spiegelbild entdeckt. Dann hat sie gesagt: 'Mama, ich sehe mich in dir.'" Die Kleine habe dies wortwörtlich gemeint und trotzdem machte es die Suits-Darstellerin total emotional: "Denn, ja, ich sehe mich in ihr und sie sieht sich in mir. Und wenn ich mich in diesem Raum umsehe, sehe ich mich auch in euch allen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Lagos im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, es herrscht schlechte Stimmung zwischen Meghan und Harry? Ja, irgendwas ist bestimmt vorgefallen... Nein, sie sind einfach nur müde. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de