Bandeln Ryan und Natali bei "Ex on the Beach" noch mal an?

Bei Ex on the Beach treffen Ryan Wöhrl und seine Ex Natali noch einmal aufeinander. Der Are You The One?-Star und die Beauty haben sich im Klub kennengelernt und sich über mehrere Monate hinweg gedatet – doch dann soll der Sunnyboy die 27-Jährige für seine Ex sitzen gelassen haben. In der Show wolle Natali Ryan nun zeigen, wie es ist, die "zweite Wahl" zu sein. Doch ihr Vorhaben scheint die Beauty schon in der zweiten Folge wieder vergessen zu haben. "Also gerade im Moment bin ich nicht mehr sauer auf ihn. Jetzt finde ich es eigentlich ganz gut, hier mit ihm zu sein und ich freue mich auch darüber. Deswegen habe ich es jetzt erst mal vergessen", gesteht sie. Sie unterhalten sich, lachen miteinander, zwischen ihnen entsteht der ein oder andere Flirt.

Natalis Gefühle für ihren Ex scheinen wieder aufzublühen: "Bisschen entwickeln sich gerade Gefühle für Ryan. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns noch besser verstehen und ein bisschen was läuft..." Auch Ryan scheint von der Blondine nicht abgeneigt. Sogar "Ex on the Beach"-Mitstreiterin Sina Elisa fällt auf, dass "Ryan Natali fühlt". Doch so hundertprozentig bei der Sache scheint er nicht zu sein – Küssen möchte er sie augenscheinlich nicht und auch auf ihre sexy Tanzmoves reagiert er eher verhalten.

Und wie es sich anhört, war auch die gemeinsame Nacht wenig erfolgreich. Natali sucht das Gespräch. Der Blondschopf erklärt, dass er Angst habe, sie zu verletzten, falls es von ihrer Seite "wieder mehr" werde. "Er kann mich nicht hängenlassen, weil ich sowieso nichts Ernstes mehr von ihm möchte", erklärt Natali im Einzelinterview. Sie verstehe allerdings nicht, warum er nicht gleich ehrlich zu ihr war. Ryan sieht das wohl jedoch anders: "Ich bin immer offen und ehrlich zu Natali, aber nicht jederzeit", erklärt er allein vor der Kamera. Die Beauty zieht einen Schlussstrich und meint klipp und klar: "Ich werde mich jetzt einfach nicht mehr auf ihn konzentrieren."

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf RTL+

Anzeige Anzeige

Instagram / ryanwoe Realitystar Ryan Wöhrl

Anzeige Anzeige

Instagram / naaataxaa Natali, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Ryans Verhalten Natali gegenüber? Ziemlich mies. Warum ist er nicht gleich ehrlich zu ihr?! Na ja. Ich finde, er hat nichts Schlimmes gemacht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de