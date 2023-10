Wird Prinz William Bruder Harry ein Friedensangebot machen?

Wird er das Risiko eingehen? Seit Prinz Harry (39) dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt hat, um sich mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) in den USA eigenen Projekten zu widmen, ist sein Verhältnis zu der royalen Familie zerrüttet. Besonders um die Beziehung zu seinem älteren Bruder Prinz William (41) – den er in seinen Memoiren beschuldigt, ihn geschlagen zu haben – soll es sehr schlecht stehen. Ein Experte schätzt nun ein, wie wahrscheinlich es ist, dass William Harry ein Friedensangebot machen wird!

Wie der Experte gegenüber The Sun verrät, sei es für den Prinzen von Wales wohl mit einem großen Risiko verbunden, auf seinen Bruder zuzugehen. Der Thronfolger befürchte wahrscheinlich, dass die privaten Gespräche zwischen ihnen an die Öffentlichkeit gelangen könnten, da Harry schon früher intimste Familienangelegenheiten und Gespräche veröffentlicht habe. "Das macht es für William einfach unmöglich, seinem Bruder zu vertrauen oder irgendeinen Schritt in Richtung einer Versöhnung zu machen", erklärt er.

Erst vor Kurzem schätzte die königliche Korrespondentin Jennie Bond das Verhältnis von William und Harry als schwer belastet ein. "William ist so tief verletzt, dass er Harry wahrscheinlich die meiste Zeit einfach aus seinem Gedächtnis verdrängt. Er hat mit seinem Leben weitergemacht und Harry wohl auch", vermutete sie damals.

Prinz William

Prinz Harry

Prinz Harry und Prinz William, 2021

