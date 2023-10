Annika Ernst und ihr Neu-Ehemann Robert waren Nachbarn!

Annika Ernst (41) spricht offen über das Leben mit ihrem Ehemann Robert Wagner! 2020 hatte sich die Schauspielerin nach fünf Jahren Beziehung von dem Produzenten Oliver Dressnandt getrennt. Nur wenige Monate verliebte sie sich in ihren Robert. Mit ihm scheint Annika den Mann fürs Leben gefunden zu haben: Vor wenigen Tagen gaben sich die beiden das Jawort. Nun lässt Annika die Anfänge ihrer Beziehung Revue passieren – und spricht über die Zukunft mit Robert!

In einem Interview mit Bild spricht die 41-Jährige über ihr Leben als frisch Verheiratete: "Es fühlt sich so sicher an. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Robert und ich nicht zusammenwohnen." Annika wohnt nämlich mit ihrer Tochter in Berlin, während ihr Liebster in Österreich zu Hause ist – kennengelernt haben sich die beiden aber in der deutschen Hauptstadt. "Er war mein Nachbar in Berlin, er wohnte im zweiten Stock und ich im sechsten. [...] Wir haben uns immer mal wieder auf der Straße unterhalten. Etwas mehr als vier Jahre später sind wir zusammengekommen", erinnert sich die Der Bergdoktor-Darstellerin.

In der Berliner Wohnung ist der Marketingexperte aber jederzeit willkommen. "Wenn er jetzt in Berlin ist, ist er in der Wohnung von meiner Tochter und mir. Wir haben natürlich auch Platz für ihn freigeräumt", so Annika. Ein gemeinsames Zuhause planen sie und Robert vorerst dennoch nicht, wie sie ebenfalls in dem Interview preisgibt: "Aber wir sind nirgendwo zusammen eingezogen. Das wird wahrscheinlich auch erst mal so bleiben."

Instagram / annikaaaaaaaaaa Annika Ernst, "Der Bergdoktor"-Darstellerin

annikaaaaaaaaaa / Instagram Annika Ernst im Januar 2022

annikaaaaaaaaaa / Instagram Die deutsche Schauspielerin Annika Ernst im Februar 2022

