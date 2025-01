"Der Bergdoktor"-Star Annika Ernst posiert für den Playboy

Annika Ernst (42) hat die Hüllen fallen lassen! Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in Der Bergdoktor bekannt ist, hat sich für den Playboy ausgezogen und ziert das Cover der Februar-Ausgabe. Im Interview mit dem Magazin verriet sie nun, weshalb sie sich für das gewagte Shooting entschieden hat. "Ich bin da irgendwie stolz drauf, dass ich so aussehe, wie ich aussehe", erklärte Annika selbstbewusst gegenüber dem Erotikmagazin und fügte hinzu: "Da hatte ich schon Bock, das zu zeigen."

Im Interview mit dem Playboy erzählte Annika, dass sie lange gebraucht hat, um ihren Körper auf diese Weise zu akzeptieren und zu feiern. Früher sei sie unsportlich gewesen, doch als ihre Tochter auf die Welt kam, hat sie beschlossen, ihre Einstellung zu ändern: "Ich wollte ihr vorleben, dass man alles erreichen kann, wenn man sich anstrengt." Diese Philosophie hat sie bis heute geprägt. Mit den Fotos möchte sie Frauen dazu ermutigen, stolz auf sich und ihre Leistungen zu sein. Gerade in der heutigen Zeit sei es ihrer Meinung nach oft schwierig, sich als Frau selbst zu würdigen, und viele würden ihre Erfolge kleinreden.

Privat lebt die Schauspielerin ein eher unkonventionelles Beziehungsmodell. Während sie vorwiegend in Berlin arbeitet, lebt ihr Mann Robert Wagner in Österreich – mehr als 700 Kilometer entfernt. Doch Annika sieht das nicht als Problem, sondern vielmehr als Chance, um die Beziehung frisch zu halten. "Es tut unserer Beziehung einfach gut, wenn wir uns nicht 24/7 sehen. Da hat man auch immer wieder die Chance, den/die andere/n zu vermissen", erklärte sie im Interview mit Bild. Doch die räumliche Trennung war nicht von Anfang an gegeben. Wie sie in einem früheren Interview mit dem Magazin verriet, lernten Annika und ihr Mann sich damals erst kennen, da sie in Berlin im gleichen Haus wohnten.

Getty Images Annika Ernst, Schauspielerin

Getty Images Annika Ernst und Robert Wagner im Juni 2023

