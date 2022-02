Annika Ernst (39) plaudert über die Anfänge ihrer Beziehung. Im Juni 2020 trennte sich die Darstellerin aus Der Bergdoktor von ihrem langjährigen Freund Oliver Dressnandt. Mit der Suche nach einem neuen Partner wollte sie sich daraufhin eigentlich Zeit lassen. Doch dann kam alles anders: Sie verliebte sich in ihren Nachbarn Robert und ist mittlerweile glücklich mit ihm zusammen. Wie wurde aus den beiden ein Paar?

Im Interview mit Bunte erzählte Annika, dass Robert an dem Tag, an dem sie mit ihrem Ex in ihre ehemalige Wohnung zog, in dasselbe Haus eingezogen sei. Danach seien sie sich immer wieder im Treppenhaus oder im Fitnessstudio des Wohnkomplexes begegnet. "In all den Jahren haben wir uns immer mal wieder kurz unterhalten – über Sport, seinen schönen VW-Bus und die Kinder. Irgendwann hat er erzählt, dass er gerade wieder Single ist", verriet die 39-Jährige. Als auch Annika wieder solo war, zog sie mit ihrer Tochter in eine kleinere Wohnung in dem Haus und begegnete Robert vor einem Jahr dann wieder. Sie unterhielten sich im Fahrstuhl und verabredeten sich schließlich zum Weintrinken. "Nach dem Abend habe ich direkt meine beste Freundin angerufen und gesagt, dass ich mich in den Mann aus der zweiten Etage verliebt habe."

An ihrem neuen Freund schätzt Annika vor allem, dass er ein lustiger, aktiver und positiver Mensch sei. "Wir haben so viele Gemeinsamkeiten, lieben Sport, sind Frühaufsteher, ernähren uns gesund", zählte die Schauspielerin auf.

Instagram / annikaaaaaaaaaa Oliver Dressnandt und Annika Ernst im November 2019

Getty Images Annika Ernst im Oktober 2021 in Berlin

Getty Images Annika Ernst, Schauspielerin

