"Der Bergdoktor"-Darstellerin Annika Ernst hat geheiratet!

Annika Ernst (41) ist in den Hafen der Ehe geschippert! Die Der Bergdoktor-Darstellerin hatte 2020 ihre fünfjährige Beziehung zu Oliver Dressnandt beendet. Nur kurze Zeit später schien sie mit dem Marketingexperten Robert Wagner anzubandeln – und die Beziehung wurde offiziell. An Heiligabend verlobten sich die beiden sogar bei einem romantischen Antrag. Und nun ist es so weit: Annika und ihr Robert sind verheiratet!

"Wir haben standesamtlich auf Schloss Mirabell in Salzburg Ja gesagt", plaudert die Schauspielerin im Interview mit Bunte aus. Am Morgen des 18. August seien die beiden mit Annikas Kindern Luna und Collin in die Stadt gefahren. "Dort habe ich mich mit Luna im Hotelzimmer meiner Eltern fertiggemacht", verrät sie weiter. Ihren Robert habe sie erst wieder gesehen, als ihr Vater sie in den Innenhof des Schlosses geführt und an ihn übergeben habe. "Es war extrem festlich und romanisch. Beim Jawort war ich sehr aufgeregt und meine Stimme brach fast weg", gibt sie zu.

Die Zeremonie feierten die beiden zwar im kleinen Kreis mit insgesamt sechs Gästen und Hund – auf eine große Feier verzichteten sie trotzdem nicht. Im September feierten sie auf einem Boot auf der Spree mit zahlreichen prominenten Gästen wie Tom Beck (45), Ronja Forcher (27) oder Barbara Lanz.

Anzeige

Getty Images Annika Ernst und Robert Wagner im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Annika Ernst im Oktober 2021 in Berlin

Anzeige

annikaaaaaaaaaa / Instagram "Der Bergdoktor"-Darstellerin Annika Ernst im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de