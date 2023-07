"Der Bergdoktor"-Star Annika Ernst und ihr Partner heiraten!

Sie wagen den nächsten Schritt! 2020 hatte sich Annika Ernst (41) nach fünf Jahren Beziehung von dem Produzenten Oliver Dressnandt getrennt. Einige Monate später verliebte sich die Der Bergdoktor-Darstellerin Hals über Kopf in ihren Nachbarn. Mit dem Marketingexperten Robert Wagner scheint sie auch den Partner fürs Leben gefunden zu haben – Annika und Robert (93) werden nämlich noch in diesem Jahr vor den Altar schreiten!

Im Interview mit Bunte plaudert die Schauspielerin nun über ihre Hochzeitspläne: "Wir planen im August eine kleine standesamtliche Trauung nur mit Familie im Schloss Mirabell in Salzburg." Ein paar Wochen nach der intimen Feier wollen die beiden ihre Liebe aber auch noch mit einer größeren Party zelebrieren: "Auf einem Schiff mit freier Trauung in Berlin für all unsere Freunde." Auch weitere Zukunftspläne gibt Annika im Gespräch preis: "Robert lässt mich so sein, wie ich bin, das macht mich sehr glücklich. Wir träumen beide davon, vielleicht einmal auszuwandern."

Mit Robert hat die TV-Bekanntheit also den Einen gefunden – bei ihrem Kennenlernen hatte die TV-Bekanntheit allerdings noch was ganz anderes im Kopf. "Weil ich ihn so nett fand, habe ich sogar mit meinem damaligen Freund überlegt, ob ich nicht eine nette Frau für ihn kennen würde. Aber mir ist keine zum Verkuppeln eingefallen", verriet sie dem Magazin vergangenes Jahr.

Annika Ernst im Oktober 2021 in Berlin

Annika Ernst im Januar 2022

Annika Ernst, Schauspielerin

