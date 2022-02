Das hatte Annika Ernst (39) ganz anders geplant! Das vergangene Jahr wird die deutsche Schauspielerin wohl in guter Erinnerung behalten. 2020 hatten sie und ihr damaliger Partner, der Produzent Oliver Dressnandt einen Schlussstrich unter ihre fünfjährige Beziehung gezogen. Ein Jahr später verliebte sich die Bergdoktor-Darstellerin in ihren Nachbarn und schwebt seitdem auf Wolke sieben. Doch eigentlich wollte Annika ihren Partner mit anderen Damen zusammenbringen!

Das verriet sie jetzt im Interview mit Bunte. "Weil ich ihn so nett fand, habe ich sogar mit meinem damaligen Freund überlegt, ob ich nicht eine nette Frau für ihn kennen würde. Aber mir ist keine zum Verkuppeln eingefallen", verriet Annika. Doch es kam dann schließlich ganz anders und Annika verguckte sich in ihren Nachbarn. Dabei wollte die TV-Bekanntheit nach ihrer Trennung erst mal keinen Mann mehr in ihr Leben lassen.

"Ich wollte erst mal keine neue Beziehung, hatte keine Sorge, wie ich in der Pandemie-Zeit einen Mann finden soll. Ich hatte auch keine Lust auf Online-Dating", gestand die 39-Jährige. Doch in ihrem Robert fand sie schließlich ihr großes Glück. Beide ergänzen sich zudem perfekt. "Wir haben so viele Gemeinsamkeiten, lieben Sport, sind Frühaufsteher, ernähren uns gesund", zählte Annika auf.

