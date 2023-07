So romantisch war "Bergdoktor"-Star Annika Ernsts Antrag

Annika Ernst (41) schwebt auf Wolke sieben. 2020 hatte die Der Bergdoktor-Darstellerin ihre Beziehung zu dem Produzenten Oliver Dressnandt nach ganzen fünf Jahren beendet. Wenig später schien es dann mit dem Marketingexperten Robert Wagner zu funken und die beiden wurden ein Paar. Jetzt gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Nach knapp drei Jahren wollen sich die Turteltäubchen das Jawort geben. Doch wie hielt Robert um die Hand von Annika an?

"An Heiligabend hat er mich unterm Baum überrascht. Er hat ein paar sehr schöne Worte über uns gesagt, mir den Ring überreicht und mich gefragt, ob ich seine Frau werden will", plaudert die Schauspielerin gegenüber Bunte aus. Anschließend zögerte Annika nicht lange: "Ich habe sofort Ja gesagt." Auch ihre Kinder waren Teil des einzigartigen Moments. "Wir mussten alle weinen", gibt sie zu.

Auch über ihre Hochzeitspläne plaudert die 41-Jährige mit dem Magazin: "Wir planen im August eine kleine standesamtliche Trauung nur mit Familie im Schloss Mirabell in Salzburg." Zusätzlich wolle das Paar einige Wochen später eine weitere Party schmeißen. "Auf einem Schiff mit freier Trauung in Berlin für all unsere Freunde", erklärt Annika.

annikaaaaaaaaaa / Instagram Annika Ernst im Januar 2022

Getty Images Annika Ernst, Schauspielerin

annikaaaaaaaaaa / Instagram "Der Bergdoktor"-Darstellerin Annika Ernst im Februar 2022

