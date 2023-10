Stehfests im Streit mit Aleks: Was meinen Sommerhaus-Fans?

Das Drama geht in eine neue Runde. Im Sommerhaus der Stars geht es ums Ganze. Während die prominenten Paare um den Sieg der Show kämpfen, kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. So auch zuletzt: Nachdem Aleks (32) seine Freundin Vanessa im Interview gekniffen hatte, um sie zum Schweigen zu bringen, macht sich ein Pärchen Sorgen. Eric (34) und Edith Stehfest teilen den beiden ihre klare Meinung mit – und kassieren prompt Gegenwind. Doch was meinen die Fans zum Streit?

In den sozialen Medien gehen die Meinungen auseinander. "Warum mischt man sich so in die Beziehung ein?", schreibt eine Userin auf dem Instagram-Profil des Sommerhaus-Accounts. Ein weiterer unterstützt die kritischen Worte nur weiter: "Ist das nicht etwas übergriffig von den Stehfests?" Doch es gibt auch Fans, die sich ganz klar auf die Seite der beiden stellen. "Können wir mal bitte festhalten, was die Stehfests für tolle Menschen sind?", heißt es in einem Kommentar während ein anderer anmerkt: "Sie setzen sich für Vanessa ein und sie lässt die beiden so auflaufen."

Auch bei einem anderen Paar krachte es zuletzt ordentlich. Während einer Challenge kam es zum Schlagabtausch zwischen Ricarda und Maurice. "Das ist eine logische und vernünftige Antwort. Aber was gibst du wieder für eine doofe Antwort. […] Du kannst mich mal am Arsch lecken für deine freche Scheiße hier", schimpfte der 25-Jährige.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL+

RTL Eric Stehfest, Zico Banach und Aleks Petrovic im "Sommerhaus der Stars"

RTL Eric Stehfest im "Sommerhaus der Stars"

RTL Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

