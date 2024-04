"Mimose": Maurice Dziwak schießt heftig gegen Aleks Petrovic

Bei Maurice Dziwak und Aleksandar Petrovic (33) will einfach keine Ruhe einkehren. Im Sommerhaus der Stars waren die beiden erstmals aneinandergeraten. Bei Kampf der Realitystars treffen die Streithähne wieder aufeinander – natürlich eskaliert es. Im Trailer ist zu sehen, dass die zwei sogar fast aufeinander losgehen. Nun setzt Maurice dem Ganzen die Krone auf. In seiner Instagram-Story teilt er heftig gegen seinen Erzfeind aus: "Du bist 32, erzählst immer, du bist der maskuline Mann, bist aber am Flennen wie eine Mimose."

Der Love Island-Star störe sich daran, dass Aleks durch ihn die Öffentlichkeit sucht. "Dass du immer meinen Namen erwähnst, das ist bodenlos. Ich muss schon langsam lachen, weil ich dich nicht ernst nehmen kann", stichelt der Ex von Ricarda Raatz (31) weiter und fügt hinzu: "Wer bist du eigentlich? Ohne mich würdest du nicht bei 'Kampf der Realitystars' existieren." Aleks sei in Maurices Augen einfach "stinklangweilig und irrelevant".

Der Hintergrund des Streits: Im Trailer ist zu sehen, dass in der TV-Show ordentlich die Fetzen fliegen. "Halt deine Fresse, ja komm her", brüllt Maurice in Aleks' Richtung. Der springt darauf an und rennt auf seinen Kontrahenten zu. Die Situation scheint so ernst zu sein, dass andere Kandidaten in das Geschehen eingreifen und sich zwischen die beiden stellen.

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, TV-Bekanntheit

Das Sommerhaus der Stars, RTL Maurice Dziwak bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023

