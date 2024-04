Darum macht Aleks Petrovic bei "Kampf der Realitystars" mit!

Nachdem TikToker Noah Cremer prompt rausgeschmissen wurde, ist bei Kampf der Realitystars ein Bett frei: Zeit für Aleksandar Petrovic (33)! Der selbsternannte "maskuline Mann" erzählt im Interview mit RTLZwei, er sei seit langer Zeit nur noch zu zweit in Shows zu sehen gewesen – so zuletzt mit seiner Ex Christina Dimitriou (32) bei Temptation Island V.I.P. oder mit seiner Freundin Vanessa Nwattu bei Das Sommerhaus der Stars. Nun wolle er sich erneut beweisen. "Ich denke, dass viele Menschen mich teilweise auch bewusst falsch verstehen", vermutet Aleks und erklärt: "Ich wollte einfach gerne mal zeigen, wie ich allein bin, ohne eine Partnerin an der Seite."

Besonders die Spiele reizen den Realitystar – im Sommerhaus bewies er bereits extremen Ehrgeiz bei den sportlichen Herausforderungen. Er ist sich sicher: Allein um den Sieg in der Show zu kämpfen, werde ihm definitiv leichter fallen. "Ich muss meine Freundin und mich nicht vor irgendwelchen Leuten beschützen, die versuchen, uns irgendwie zu provozieren, mich aus der Reserve zu locken", meint Aleks. Dennoch werde er seine Liebste während der Zeit in der Sala sehr vermissen.

Eine böse Überraschung wird Aleks jedoch in Thailand erwarten. "Keine Lust hätte ich auf Maurice Dziwak", erklärt er. Unglücklich – denn Maurice ist bereits in die Sala eingezogen. Seine Anreise verlief jedoch mehr als holprig. Besonders hohe Wellen bringen sein Boot zum Kentern und so muss der Ex von Ricarda Raatz (31) samt nassen Koffern durch das Wasser zum Strand spazieren. "Das ist echt eine Frechheit", meckert er.

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic, Reality-TV-Star

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Mai 2023 in Berlin

