Klärung im Ring? Can Kaplan und Aleks Petrović beefen sich

Im vergangenen Jahr debütierte das Promi-Spektakel Fame Fighting: Bei dem Event hatten Realitystars ihre persönlichen Differenzen im Boxring ausgetragen. Mit von der Partie waren unter anderem Can Kaplan und Aleksandar Petrović (33). In diesem Jahr soll das Event erneut stattfinden – und Can möchte unbedingt gegen Aleks in den Ring steigen! In seiner Instagram-Story teilt der Unternehmer einen Ausschnitt, der ihn kurz nach seinem Boxkampf gegen Luigi Birofio (24) zeigt. Veranstalter Eugen Lopez möchte von dem Unternehmer in dem Clip wissen, ob denn mit seiner erneuten Teilnahme gerechnet werden könne. Damals antwortete der Freund von Walentina Doronina (23): "Wer weiß, vielleicht kämpft ja Aleks [gegen mich]. Er hat ja auch häufig geschossen, mal schauen." Doch eines stand einem möglichen Kampf schon im vergangenen Jahr im Weg: Aleks wiegt deutlich mehr als Can und ist in einer anderen Gewichtsklasse.

Mit einem Video aus dem Fitnessstudio reagiert der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer auf die Herausforderung seines Reality-Rivalen. Unter den Clip schreibt der 33-Jährige: "Mein Warm-up-Gewicht ist dein Körpergewicht." Aleks vermutet, dass Can mit der Kampfaufforderung nur Aufmerksamkeit erhaschen möchte: "Schon mies, wenn dich und Wale kein Sender mehr haben will. Jetzt versuchst du über mich Plattform bei Fame Fighting eine Plattform zu bekommen." An einen möglichen Kampf mit dem Freund von Wale knüpft er folgende Bedingungen: "Sei erstmal im Hype durch eine TV-Show, nimm 20 Kilogramm zu, frag deine Freundin um Erlaubnis eine Pressekonferenz auch ohne sie beenden zu dürfen und dann könnte es was mit unserem Kampf werden."

"Ich bekomme hier zugeschickt, dass meine Herausforderung bisher nicht angenommen wurde. Mit der Begründung, ich wäre nicht mehr im Hype", äußert sich Can belustigt auf die Reaktion seines Wunschgegners. Der einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer scheint das für eine müde Ausrede zu halten und richtet seine Worte direkt an Aleks: "Lieber Petrovic, letztes Jahr war mein Hype, glaube ich, größer als deiner. Ich habe zig Anfragen geschickt bekommen für Shows und habe alle abgelehnt." Abschließend macht er seinem Rivalen eine richtige Ansage: "Lass uns im Ring die Sache klären.[...] Ich nehme fünf Kilo zu, dann bin ich in deiner Gewichtsklasse." Es bleibt abzuwarten, ob nun wirklich ein Kampf zwischen den beiden zustande kommen wird.

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrović im März 2022

