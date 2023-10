Trotz Brüllerei: Sommerhaus-Ricarda und Maurice saven sich

Maurice Dziwak und Ricarda Raatz halten wohl noch immer zusammen. In der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars sorgt das ehemalige Are You The One?-Paar für jede Menge Aufsehen: Vor allem der Kölner verlangt seiner Freundin bei den Spielen viel ab und rastet deshalb sogar aus. So setzen dem ehemaligen Hobbyfußballer die Niederlagen sehr zu – nun kann er jedoch endlich einen Erfolg feiern: Maurice und Ricarda fetzen sich zwar heftig bei einem Spiel, gewinnen es aber dennoch!

Bei der Herausforderung "Du blöder Mixer" kommt das Couple an seine Grenzen: Der 25-Jährige beantwortet die Fragen falsch, aber sucht die Schuld nicht bei sich, sondern bei seiner Liebsten! "Wie kann man so doof sein?", regt er sich lautstark auf und geht sogar noch weiter: "Das ist eine logische und vernünftige Antwort. Aber was gibst du wieder für eine doofe Antwort. […] Du kannst mich mal am Arsch lecken für deine freche Scheiße hier." Die Brünette lässt das allerdings nicht auf sich sitzen und schießt zurück. Doch Stunden später scheint das alles vergessen zu sein: Trotz ihrer hitzigen Auseinandersetzungen gewinnen sie das Spiel und schützen sich vor der nächsten Nominierung. Freudestrahlend fallen sie sich in die Arme – getreu dem Motto vergeben und vergessen.

Doch wie finden die Fans das Verhalten des Paares? "Wie Maurice mit ihr redet. Ich bin echt sprachlos", reagiert ein Zuschauer auf der Plattform X. "Maurice ist so eine ekelhafte Person, das ist kaum auszuhalten", wettert ein weiterer User. In einem anderen Post heißt es: "Maurice läuft wieder zur Hochform auf."

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, TV-Bekanntheit

RTL Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, Influencerin

