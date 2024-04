"Kampf der Realitystars": Bei Aleks und Maurice kracht es!

Schon jetzt ist klar: Bei Kampf der Realitystars wird es wieder einige Auseinandersetzungen geben! Der Trailer zeigt, dass vor allem die Sommerhaus-Feinde Aleksandar Petrovic (33) und Maurice Dziwak aneinandergeraten werden. In einem Ausschnitt ist zu sehen, wie der Ex von Ricarda Raatz (31) den Muskelmann anschreit: "Halt deine Fresse, ja komm her." Das lässt sich Aleks nicht zweimal sagen und rennt auf ihn los – andere Teilnehmer müssen die beiden Männer sogar auseinanderhalten. Wie das Ganze ausgeht, wird wohl erst bei der Ausstrahlung zu sehen sein.

"Es ist definitiv nicht zu viel versprochen, wenn ich euch sage, es wird die wildeste Staffel ever", schreibt der einstige Temptation Island V.I.P.-Star zu dem Trailer auf Instagram. Er scheint das Format wohl etwas unterschätzt zu haben, denn in dem Ausschnitt ist ebenfalls zu sehen, wie Vanessa Nwattus Freund betont: "Auf jeden Fall ist das Format viel härter, als man dachte." Dass es zwischen ihm und Maurice eskaliert, dürfte die wenigsten Fans überraschen.

Denn bei der gemeinsamen Sommerhaus-Teilnahme im vergangenen Jahr fing der Streit schon an. Der Auslöser: Aleks nahm Walentina Doroninas (23) Angebot an, sich auszusprechen – für Maurice war das damals Verrat! Doch der Fitnesscoah meint den wahren Grund für dessen Abneigung gegen ihn zu wissen: Mo ist eigentlich einfach nur neidisch auf ihn!

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2024

RTL Aleksandar Petrovic in "Das Sommerhaus der Stars"

