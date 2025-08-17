Jamie Lynn Spears' Tochter berichtet von Nahtoderfahrung

Jamie Lynns (34) Tochter Maddie hat in einem bewegenden Video auf ihrem YouTube-Kanal über den tragischen Unfall gesprochen, der vor Jahren beinahe ihr Leben gekostet hätte. Im Februar 2017 geriet die damals Achtjährige während eines Familienurlaubs in Louisiana in einen fatalen Quad-Unfall. Das Fahrzeug überschlug sich und landete in einem Teich. Maddie war angeschnallt und konnte nicht sofort befreit werden. Minutenlang lag sie bewusstlos unter Wasser, ihr Herz schlug nicht mehr. Es war ein Wunder, dass die Rettungskräfte sie wiederbeleben und sie sich vollständig erholen konnte.

In ihrem Video erinnert sich Maddie an diese traumatische Zeit und spricht offen über die Folgen des Unfalls. "Als ich wieder aufwachte, dachte ich zuerst, ich bin gesegnet", erzählt sie. Die Zeit danach sei nicht einfach gewesen, sie habe oft ins Krankenhaus gemusst und an starkem Asthma gelitten. Dennoch betont die Nichte von Britney Spears (43), dass sie nie aufgegeben habe. Maddie sieht ihre Erfahrung als Teil ihres Lebensplans: "Gott hat einen Plan für mich. Ich muss ihn nicht verstehen, ich muss ihm nur vertrauen." Auf ihrem Kanal möchte sie nicht nur die schönen Momente teilen, sondern auch schwierige Zeiten thematisieren.

Jamie Lynn Spears gedenkt jedes Jahr im Februar auf ihrem Instagram-Kanal an den "Jahrestag des Wunders" und zeigt sich dankbar, dass Maddie den Unfall überlebt hat. Maddie selbst blickt optimistisch in die Zukunft. Sie bereitet sich auf ihren Abschluss an der Highschool vor und plant ein Studium an der Universität von Mississippi. Dort will sie auch für das Softball-Team antreten. Die enge Bindung zwischen Mutter und Tochter zeigt sich immer wieder in ihren öffentlichen Statements – Jamie Lynn Spears betont stets, wie dankbar sie ist, ihre Tochter jedes Jahr aufwachsen zu sehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears und ihre Tochter Maddie Briann Aldridge vor ihrem Junior-Prom 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Lynn Spears bei den Country Music Awards 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Lynn Spears im Juni 2016