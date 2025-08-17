Laura Maria Rypa gibt Trennung von Pietro Lombardi bekannt

Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) haben überraschend das Ende ihrer Beziehung bekannt gegeben. Die Social-Media-Persönlichkeit teilte die Nachricht in ihrer Instagram-Story. In ihrer Mitteilung erklärte Laura: "Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen." Weiter betonten die beiden ihre Entscheidung, diesen Schritt in Ruhe und fernab der Öffentlichkeit zu gehen.

Ein genaues Trennungsdatum oder Einzelheiten zu den Differenzen des Paares wurden dabei bewusst nicht genannt. "Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen", fügte Laura hinzu. Sie und Pietro bitten darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Das Wohl ihrer beiden gemeinsamen Kinder stehe dabei weiterhin an oberster Stelle, wie aus Lauras Statement hervorgeht.

Noch vor wenigen Wochen schien bei den beiden alles im Lot zu sein. Pietro machte Anfang August in einer Fragerunde auf Instagram noch einen schlüpfrigen Kommentar zu ihrem Sexleben. Auf die Frage eines Fans, ob es ihm schwerfalle, treu zu bleiben, antwortete der Sänger offen: "Ich sage mal so, wenn deine Frau gut im Bett ist, dann kommst du auch nicht in Versuchung." Damit spielte er ganz direkt auf seine Beziehung zu Laura an und machte ihr ein eindeutiges und persönliches Kompliment.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im November 2023

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025