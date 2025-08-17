Kim Virginia Hartung stellt klar: Sie wurde nie angezeigt

Kim Virginia Hartung (30) hat sich in ihrer Instagram-Story den Fragen ihrer Fans gestellt und blickt dabei gewohnt selbstbewusst hinter die Kulissen ihres Lebens. Ein Follower wollte von dem Reality-TV-Star wissen, ob sie jemals angezeigt worden sei. Die Antwort von Kim fiel klar aus: "Nö. Die Hater-Traumwelt ist eine ganz eigene Seifenblase. Ich würde auch never ever was Illegales machen by the way. Kann ich mir nicht leisten." Mit ihrer direkten Reaktion zeigte sie ihren Hatern, dass sie keine Angriffsfläche bietet.

Vor rund zwei Monaten hatte ein Vorfall für Schlagzeilen gesorgt, bei dem die Reality-TV-Bekanntheit von einer Attacke berichtete. Im Netz wurde ihr daraufhin unterstellt, den Vorfall nur vorgetäuscht zu haben. Medien wie Kurier berichteten damals, dass tatsächlich eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Mannheim eingegangen sei – wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat. "Die Strafanzeige wird nun geprüft", so die Staatsanwaltschaft damals. Zu den Vorwürfen äußerten sich Kim und ihr Management zunächst nicht – mit ihrem Statement beendete Kim jetzt jedoch alle Spekulationen zu diesem Thema.

Kurz nach dem angeblichen Angriff teilte Kims früherer Verlobter Nikola Glumac (29) auf Instagram mit, dass sie ihr Baby verloren habe. "Unser Kind kam still zur Welt", schrieb Nikola. Die Nachricht über die Tragödie löste eine Welle von Hasskommentaren aus. Viele User und auch einige Prominente zweifelten öffentlich an, dass die Influencerin überhaupt schwanger gewesen sei. Kim zeigte sich über die Reaktionen entsetzt und erklärte zum Grund für die Fehlgeburt auf Instagram: "Mein Kind hat das Licht der Welt nicht erblicken können und nein, das lag nicht daran, dass ich 'herumgeflogen' bin oder 'nicht aufgepasst' hätte, sondern weil mir eine kranke Person in Deutschland in den Magen getreten hat."

Anzeige Anzeige

Imago Kim Virginia Hartung, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac