Kein Beef: Jana-Maria Herz freut sich über Umut Tekins Anruf

In einer Instagram-Story meldete sich Jana-Maria Herz (33) zu Wort und sprach über einen überraschenden Anruf ihres Ex-Freundes Umut Tekin (28). Sie offenbarte ihren Followern, dass sich der Reality-TV-Star bei ihr gemeldet habe, um ein kurzes Update zu geben und sie nach ihrem Wohlergehen zu fragen. "Ich fand's toll, dass er mich angerufen hat", erklärte Jana-Maria offen. Trotz ihrer schwierigen Vergangenheit sei sie von Umuts Geste und seiner positiven Energie begeistert gewesen.

In ihrer Story machte die ehemalige Partnerin von Umut klar, dass sie sich über den Anruf nicht nur gefreut, sondern auch überrascht gefühlt habe. "Ich glaube, das hat ihm auch voll die Überwindung gekostet", erklärte sie. Zwar sei ihr bewusst, dass Umut "eine ganz kurze Zündschnur" habe, doch betonte sie, dass sie keinen Streit aus dem Thema machen möchte. Für sie war das Telefonat eines: ein freundlicher Moment, der beweist, dass man trotz gescheiterter Beziehung respektvoll miteinander umgehen kann.

Die beiden haben in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, nachdem ihre Beziehung mit einem öffentlichen Drama bei Temptation Island V.I.P. endete. Zuletzt warf Umut Jana-Maria schwerwiegende Anschuldigungen vor und deutete an, er wolle über ihre gemeinsame Zeit auspacken. Jana-Maria hat sich in den letzten Monaten jedoch oft betont gelassen gezeigt und setzte offenbar auf einen versöhnlichen Umgang mit ihrem Ex-Partner – auch wenn ihre Beziehung nicht so verlaufen sei, wie sie es sich einst gewünscht hatte. Durch den überraschenden Anruf scheinen die Wogen zumindest für einen Moment geglättet worden zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram, Instagram Jana-Maria Herz, Umut Tekin

Anzeige Anzeige

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar