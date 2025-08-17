Shah Rukh Khans Sohn flasht als sein Doppelgänger in TV-Show

Aryan Khan (27) begeistert Bollywood-Fans mit seinem ersten Teaser zur neuen Webserie "The Ba***ds of Bollywood". Der Sohn von Shah Rukh Khan (59) zeigt im kurzen Clip, dass er die Kunst seines berühmten Vaters offensichtlich geerbt hat. Mit markanter Stimme erzählt er von der Serie, während sein Stil und seine Ausstrahlung viele sofort an Shah Rukh erinnern. "Wie eine jüngere Version von Shah Rukh Khan!", schwärmten Online-Kommentare auf X, in denen Fans Aryans Auftreten als nahezu identisch mit dem seines Vaters beschreiben. In den sozialen Medien überschlagen sich die Reaktionen, und der Hype um Aryan erreicht ein neues Level.

Die etwa 30-sekündige Vorschau entzündet Diskussionen darüber, ob Aryan das Potenzial hat, der nächste große Superstar Bollywoods zu werden. Die Zuschauer feiern seine Präsenz vor der Kamera, obwohl diese eher als Ergänzung denn als Hauptfokus der Serie gedacht ist, da er vorrangig als Regisseur tätig sein wird. "Wie kann jemand in so kurzer Zeit so viel Ausstrahlung zeigen?", fragte ein begeisterter User. Andere sind hingegen eher skeptisch und hinterfragen, ob der Inhalt der Serie, die sich mit der oft schwierigen Position von Außenseitern in der Filmindustrie befasst, in Einklang mit einem Schöpfer aus einer der prominentesten Bollywood-Familien steht. Aryans Inszenierung bekommt dennoch viel Lob für die gelungenen ersten Eindrücke.

Schon Monate vor dem Start, der bisher noch unbekannt ist, sorgte die Serie für Schlagzeilen. Die Ankündigung, dass nicht nur bekannte Schauspieler wie Bobby Deol und der Newcomer Lakshya laut Pinkvilla tragende Rollen übernehmen, sondern auch zahlreiche Superstars Gastauftritte absolvieren, hatte für Begeisterung gesorgt. Besonders das Mitwirken von Shah Rukh, Salman Khan (59) und Aamir Khan als sie selbst wurde bereits im Vorfeld heiß diskutiert. Die Produzenten von Red Chillies Entertainment, hinter denen Aryans berühmter Vater steht, inszenierten dieses beeindruckende Staraufgebot gezielt, um die Erwartungen weiter anzufachen. Die Webserie kokettiert dabei offen mit der schillernden Filmwelt Südasiens. Mit Cameos von Ranbir Kapoor (42), Ranveer Singh (40) und Alia Bhatt (32) als sie selbst wurde der Meta-Humor der Produktion besonders hervorgehoben.

Anzeige Anzeige

Imago Shah Rukh Khan, Februar 2008

Anzeige Anzeige

IMAGO / NurPhoto Aryan Khan, April 2023

Anzeige Anzeige

IMAGO / had fotos Alia Bhatt und Shah Rukh Khan, November 2016