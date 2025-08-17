Wegen Trump: "Star Wars"-Star Mark Hamill wollte weg aus USA

Mark Hamill (73), bekannt aus seiner Rolle als Luke Skywalker in den Star Wars-Filmen, hat jetzt in einem Interview mit The Times ein überraschendes Detail offenbart! Der Schauspieler verriet, dass er nach der Wiederwahl von Donald Trump (79) im Jahr 2024 ernsthaft darüber nachgedacht hatte, die USA zu verlassen. Er habe seiner Frau Marilou York vorgeschlagen, sich zwischen London und Irland zu entscheiden. Doch deren klare Worte brachten ihn schließlich wieder zum Umdenken: "Ich bin überrascht, dass du zulassen würdest, dass er dich aus deinem eigenen Land vertreibt", sagte sie verblüfft.

Der Hollywood-Star ist seit Jahren für seine politische Offenheit bekannt und macht aus seiner Kritik an Donald Trump keinen Hehl. In dem Interview betonte Hamill jedoch auch, dass er trotz aller Sorgen weiterhin Vertrauen in sein Heimatland habe: "Ich glaube weiterhin, dass es mehr ehrliche und anständige Menschen gibt als Anhänger der MAGA-Bewegung." Damit spielte er auf die Bewegung rund um den Präsidenten an, die in den USA polarisiert und immer wieder für Schlagzeilen sorgt.

Andere Prominente haben dagegen kurz nach Donald Trumps Wahlsieg die Koffer gepackt. Ellen DeGeneres (67) und Ehefrau Portia de Rossi (52) sind "sehr desillusioniert" von der Wahlentscheidung gewesen und haben daraufhin beschlossen, "schnellstmöglich das Land zu verlassen", wie ein Insider gegenüber TMZ bestätigte. Die beiden bezogen in den grünen Cotswolds in England ein neues Zuhause – ihr Anwesen in Kalifornien stand zum Verkauf. Ihren Freunden haben sie mitgeteilt, dass eine Rückkehr in die USA nicht geplant sei.

Getty Images Mark Hamill bei der "Child's Play"-Premiere in Hollywood im Juni 2019

Getty Images Marilou York und Mark Hamill, März 2025

Getty Images Donald Trump, Mai 2025