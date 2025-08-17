Kevin Schäfer lästert über langweilige Show-Teilnehmer

Für Kevin Schäfer steht fest: In der aktuellen Staffel von Villa der Versuchung hat niemand so sehr polarisiert wie er – und das sagt er mit ordentlich Selbstbewusstsein. Gemeinsam mit seiner besten Freundin Kate Merlan (38) sorgte der Realitystar in der Sendung neben anderen Kandidaten wie Jasmin Herren (46), Georgina Fleur (35) und Raúl Richter (38) immer wieder für Gesprächsstoff. "Ich muss sagen, ich bin von vornherein einer der polarisierendsten Menschen dort gewesen – zusammen mit meiner besten Freundin Kate", behauptet Kevin gegenüber Promiflash. Doch damit nicht genug: Der Realitystar findet auch deutliche Worte für seine Mitstreiter.

Seiner Meinung nach fehlte es einigen Teilnehmern an Ausstrahlung und Präsenz. "Ich muss ganz ehrlich sagen, es sind so viele langweilige Leute dabei, die einfach nichts sagen, sich einfach nicht integrieren und die einfach nur dabei sind und einfach eine gute Zeit haben wollen", kritisiert er. Für Kevin lebt ein Format wie "Villa der Versuchung" von Emotionen, Reibereien und leidenschaftlichen Momenten – und genau das habe er bei vielen anderen Kandidaten vermisst.

Auch wenn Kevin mit seinem eigenen Auftritt zufrieden war, beschreibt er die Dreharbeiten als echte Herausforderung: "Der Dreh war im ersten Moment erst mal albtraumhaft, weil aus der Villa alles entnommen wurde, was mit Luxus zu tun hat", erinnert er sich im Promiflash-Interview. Betten, Alkohol und sogar Zigaretten – alles wurde von der Produktion gestrichen. Für den bekennenden Luxusfan war das eine ungewohnte Erfahrung, die ihn an seine Grenzen brachte.

Joyn / Michael de Boer Realitystar Kevin Schäfer, Kandidat bei "Villa der Versuchung" 2025

Joyn / Michael de Boer Kate Merlan, "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin

N. Kubelka / Future Image Realitystar Kevin Schäfer, Reality Awards 2024