Kuppelformate ade: An diesen TV-Shows will Teezy teilnehmen

Reality-TV-Star Teezy war schon in zahlreichen Datingformaten zu sehen. Von Kuppelshows hat er nun jedoch genug und richtet seinen Fokus jetzt auf neue Formate. Im Gespräch mit Promiflash erzählte der Ex on the Beach-Star, dass ihn Abenteuer- und Wettkampfshows besonders reizen. "Formate wie Kampf der Realitystars sind super", sagte er. Zu seinen Favoriten gehören auch Sendungen wie The 50 oder das Dschungelcamp. Teezy möchte sich künftig in Herausforderungen beweisen, die nichts mit der Suche nach der großen Liebe zu tun haben.

Angefangen bei Shows wie Forsthaus Rampensau über Couple Challenge bis hin zu Beauty & The Nerd: Die Liste, die Teezy gegenüber Promiflash aufzählte, zeigt deutlich, dass es ihm nicht an Ideen mangelt. Ihm gehe es vor allem darum, eine neue Seite von sich zu präsentieren und sich aus seiner bisherigen Schublade zu befreien. Seine Begeisterung für neue Formate war im Interview kaum zu übersehen: "Es gibt so viele coole Formate, vor allem neue, wo man sich einfach mal von einer anderen Seite zeigen kann. Und ich bin auf jeden Fall am Start. Also, ich bin noch nicht fertig", kündigte er entschlossen an.

Zuletzt war Teezy tatsächlich noch in einem Datingformat zu sehen. Schon zum zweiten Mal nahm der TV-Star an der RTL-Show "Ex on the Beach" teil. Dort traf er auf seine Ex-Freundin Venera, was nicht sonderlich harmonisch ablief. Das ganze Drama und die Spannungen gingen nicht spurlos an Teezy vorbei, wie er gegenüber Promiflash verriet: "Während der Ausstrahlung ging es mir wirklich nicht gut, weil ich zum ersten Mal Sachen gesehen hab, die ich nicht sehen wollte."

RTL / Friederike Jacobitz Teezy, Kandidat bei "Ex on the Beach"

RTL / Frank Beer Teezy, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmer

Instagram / glxzed_donut Venera, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin