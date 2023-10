Letzter Post: Fans und Promis trauern um Tabby Brown (†38)

Ihre Community steht immer noch unter Schock. Tabby Brown hatte sich eine erfolgreiche Karriere als Model aufbauen können und war unter anderem im Playboy zu sehen. Sie hatte aber auch an der britischen Version von Der Bachelor teilgenommen. Doch vor wenigen Tagen wurde überraschend ihr früher Tod mit nur 38 Jahren verkündet. Jetzt zollen ihre Fans und Freunde Tabby unter ihrem letzten Instagram-Post ihren Respekt.

Im Februar teilt Tabby ihren letzten Instagram-Post. Diesen nutzen ihre Fans nun, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. "Furchtbare Neuigkeiten. Ruhe in Liebe", schreibt eine Userin und ein weiterer Nutzer meint: "Gebete gehen an die, die dich geliebt haben, und deine Familie." Unter den Beileidsbekundungen der Fans sind aber auch traurige Kommentare von prominenten Freunden. Unter anderem die Musikerin NayNay findet emotionale Worte: "Was für ein Licht du warst. Dein Äußeres passte zu deinem Inneren – so schön. Ich bin wirklich schockiert, dass du von uns gegangen bist."

Tabby hatte vor ihrem Tod aber nicht nur durch ihre Arbeit als Model und im Reality-TV Schlagzeilen gemacht. Auch ihre Beziehungen waren ein großes Thema in der Öffentlichkeit gewesen. Sie hatte nämlich gleich mehrere Star-Fußballer gedatet. Unter anderem hatte sie eine Beziehung mit dem englischen Nationalspieler Raheem Sterling (28) geführt. Darauf folgte auch eine Romanze mit dem italienischen Kicker Mario Balotelli (33).

Anzeige

Instagram / tabbybrown Tabby Brown, Model

Anzeige

Instagram / tabbybrown Tabby Brown im Mai 2021

Anzeige

Getty Images Mario Balotelli, Fußballspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de