Tabby Brown (†38) wirkte vor ihrem Tod "sehr fit und gesund"

Sie trauern um Tabby Brown und vermissen sie. Die Beauty hatte sich eine erfolgreiche Karriere als Model aufgebaut – und hatte unter anderem den Playboy zieren dürfen. Doch vor wenigen Tagen wurden traurige Nachrichten um sie bekannt: Mit nur 38 Jahren starb Tabby aus bisher ungeklärten Gründen. Im Netz trauern ihre Fans um sie. Aber auch ihre Familie ist am Boden zerstört...

Gegenüber Mail Online erklärt Tabbys Familie, dass ihr Ableben "so plötzlich" gekommen sei. Die 38-Jährige sei "sehr fit und gesund" gewesen. Bereits am Mittwoch wurde das Model im engsten Kreise seiner Liebsten in London beigesetzt. "Sie war eine sehr private Person, die ihre Familie liebte. Wir alle vermissen sie sehr. Wir können immer noch nicht glauben, dass sie von uns gegangen ist", heißt es in dem Statement weiter.

Ob Tabby einen Partner hinterlässt, ist nicht bekannt. Die Beauty hatte jedoch beispielsweise Fußballstar Mario Balotelli (33) im Jahr 2011 für einige Monate gedatet. Zudem soll sie 2016 mit dem Ex-Manchester United-Profi Raheem Sterling (28) zusammen gewesen sein.

Instagram / tabbybrown Tabby Brown, Model

Instagram / tabbybrown Tabby Brown, britisches Model

Getty Images Mario Balotelli im Februar 2020

