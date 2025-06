Ben Stiller schwärmt von Ariana Grande in Kult-Komödie

Ben Stiller (59) und Robert De Niro (81) haben während des Tribeca Film Festivals in New York City erste Details zum vierten Teil der "Meine Braut, ihr Vater und ich"-Reihe verraten. Der Film soll am 25. November 2026 in die Kinos kommen – anlässlich des 25. Jubiläums der Reihe. Dabei schwärmte Ben gegenüber Today besonders von der Idee, dass sein Charakter Greg Focker nun im Mittelpunkt stehe, da eines seiner Kinder die große Liebe der Familie vorstellen möchte – eine Parallele zur Ausgangshandlung des ersten Films. Mit dabei sind erneut bekannte Gesichter wie Blythe Danner (82) und Teri Polo. Neu im Cast ist jedoch Ariana Grande (31), zu der Ben erklärte: "Aber die Figur, die sie spielt, ist – sie wird wirklich sehr, sehr lustig sein und sozusagen der Motor des neuen Films." Details verriet er aber noch nicht: "Ich kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich viel über den Film sagen", so der Schauspieler, merkte aber noch an, dass Ariana "so großartig in der Komödie" sei.

Ben erklärte zudem, dass der Gedanke, in einem ähnlichen Alter wie Robert De Niro im ersten Film zu sein und mit seiner Figur die Perspektive eines Elternteils einzunehmen, ihn besonders gereizt habe. Robert ergänzte, dass er seit Jahren für eine Fortsetzung plädiert habe und das neue Drehbuch "richtig Spaß" mache. Außerdem scherzten die beiden über mögliche musikalische Einlagen im Film – in Anspielung auf Arianas musikalisches Talent. "Die Hälfte meiner Szenen mit ihr werden Gesangsszenen sein", witzelte Robert. Ariana scheint sich ebenfalls auf die Rolle zu freuen und schrieb nach Bekanntwerden der Nachricht in ihrer Instagram-Story: "Sehr aufgeregt, der Familie beizutreten!"

Für Ariana, die zunächst als Sängerin erfolgreich wurde, markiert der Film einen weiteren großen Schritt auf die Kinoleinwand. Nach ihrer gefeierten Performance in der Musical-Adaption "Wicked: For Good" kündigte die Künstlerin bereits an, künftig verstärkt auf Schauspielrollen fokussieren zu wollen. Das Drehbuch für den vierten "Meine Braut, ihr Vater und ich" stammt erneut von John Hamburg, der nicht nur für den neuen Teil verantwortlich ist, sondern bereits an den vorherigen Filmen mitgearbeitet hat. Als Regisseur übernimmt er dieses Mal zudem die kreative Gesamtleitung. Der erste Teil der Reihe feierte 2000 große Erfolge und wurde in den Folgejahren durch die Filme "Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich" sowie "Meine Frau, unsere Kinder und ich" ergänzt.

Getty Images Robert De Niro bei der Premiere von "Zero Day" in New York

Getty Images Ariana Grande, BAFTA Awards 2025

