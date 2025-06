Chers Sohn Elijah ist nach Drogenüberdosis im Krankenhaus

Elijah Blue Allman (48) wurde am vergangenen Wochenende nach einer Drogenüberdosis ins Krankenhaus eingeliefert. Wie TMZ berichtet, soll sich der Vorfall am frühen Samstagmorgen in Joshua Tree, Kalifornien, ereignet haben. Obwohl nicht bekannt ist, welche Substanzen der Sohn von Cher (79) und dem verstorbenen Musiker Gregg Allman (✝69) konsumiert hat, wurde er sofort medizinisch behandelt und befindet sich aktuell noch im Krankenhaus. Laut einer Quelle hat er großes Glück gehabt, den Vorfall zu überleben.

Der 48-Jährige kämpft schon seit Jahrzehnten mit Suchtproblemen. In einem Interview aus dem Jahr 2014 hatte er laut dem Newsportal offenbart, dass er bereits im Alter von elf Jahren mit dem Drogenkonsum begann. "Ich hatte einige Nahtoderfahrungen und Momente, in denen ich wirklich an der Grenze zur Sterblichkeit war", sagte Elijah damals und fügte hinzu, dass man bei Drogen nie wirklich auf Nummer sicher gehen könne. Im Jahr 2023 versuchte Cher, rechtlich Einfluss auf seine Finanzen zu nehmen, indem sie einen Vormundschaftsantrag stellte, den sie mit den schweren psychischen und gesundheitlichen Problemen ihres Sohnes begründete. Die Angelegenheit wurde später außergerichtlich geklärt.

Cher steht ihrem Sohn in dieser schweren Zeit eng bei. Insidern zufolge soll das Wohlergehen von Elijah für die Sängerin nun oberste Priorität haben. Die Beziehung der beiden war in der Vergangenheit immer wieder von Höhen und Tiefen geprägt. "Unter keinen Umständen fühle ich mich wohl dabei, meine Mutter als Vormund zu haben, selbst wenn das notwendig wäre", erklärte Elijah damals im Streit um die Vormundschaft laut Entertainment Tonight. Trotz aller Unterschiede und Schwierigkeiten steht die 79-Jährige fest an seiner Seite und tut alles, um ihn in seinem Kampf gegen die Sucht zu unterstützen.

Getty Images Cher bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024

Getty Images Elijah Blue Allman, Sänger