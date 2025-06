Das ist Quentin Tarantinos absoluter Lieblingsfilm

Quentin Tarantino (62) hat bekanntgegeben, dass der Historienfilm "Der Mann mit der eisernen Maske" von James Whale aus dem Jahr 1939, der auf dem Roman von Alexandre Dumas basiert, zu seinen absoluten Lieblingsfilmen gehört. Dies erwähnte der Kultregisseur in einer Folge seines Podcasts "Video Archives". Vielen Kinofans dürfte die Geschichte des französischen Königs Ludwig XIV. und seines Zwillingsbruders Philippe eher durch die spätere Verfilmung mit Leonardo DiCaprio (50) aus dem Jahr 1998 bekannt sein. Dass Quentin ein Fan solcher Klassiker ist, überrascht nicht – schließlich ist er für seine Liebe zum alten Hollywood-Kino bekannt.

Die Handlung dreht sich um die politischen Intrigen am französischen Hof, bei denen der rechtmäßige Thronfolger Philippe versteckt gehalten wird, während Ludwig als König aufwächst. Obwohl der Film trotz einer Oscar-Nominierung für die "Beste Filmmusik" gegen die Konkurrenz von "Der Zauberer von Oz" leer ausging, hinterließ er auf kreative Köpfe wie Quentin einen bleibenden Eindruck. Neben "Der Mann mit der eisernen Maske" benannte dieser in seinem Podcast noch zwei weitere Favoriten, die ebenfalls auf literarischen Vorlagen basieren: Rowland V. Lees Verfilmung von "Der Graf von Monte Christo" unter dem Titel "Die Stunde der Vergeltung" und George B. Seitz' Version von "Der Letzte der Mohikaner".

Privat zeigt sich Quentin als begeisterter Cineast mit einem fast enzyklopädischen Filmwissen, das er regelmäßig in Interviews und Podcasts zum Besten gibt. Neben seiner Liebe zu Filmen pflegt der Regisseur auch eine familiäre Seite: 2020 wurde Quentin erstmals Vater und lebt seit einigen Jahren mit seiner Frau Daniella Pick und seinen zwei Kindern in Tel Aviv. Über das Vatersein hat er in der Vergangenheit mehrfach geschwärmt.

EVERETT COLLECTION, INC./ ActionPress Leonardo DiCaprio in "Der Mann in der eisernen Maske"

Getty Images Daniella Pick und Quentin Tarantino, Cannes Filmfestival, 2025

