Model Twiggy (75) verzichtet bewusst auf Beauty-Eingriffe

Twiggy (75), das weltberühmte Model, das in den 60er-Jahren zur Stilikone wurde, bleibt sich auch im Alter treu. Die gebürtige Londonerin setzt weiterhin auf Natürlichkeit und hat keinerlei Interesse an Beauty-Operationen, wie sie im Gespräch mit Bild verriet. Auf die Frage nach ihrem jugendlichen Charme erklärte sie: "Es geht im Leben nicht nur ums Äußere. Die Freude und Energie müssen von innen kommen." Besonders stolz ist Twiggy darauf, dass auch heute noch das jugendliche Mädchen in ihr sichtbar ist, das sie einst berühmt machte.

Als Model wurde Twiggy mit ihrer damals ungewöhnlichen Erscheinung – den großen Augen, den kurzen Haaren und ihrer zierlichen Figur – schnell zu einem Sinnbild der 60er-Jahre. Doch während viele ihrer Altersgenossen auf chirurgische Eingriffe zurückgreifen, hat sie sich entschieden, zu einer natürlichen Alterung zu stehen. "Ich weiß, es gibt viele, die sich mit ärztlicher Hilfe dramatisch verändert haben. Aber ich fange damit nicht an", betonte sie. Ihr strahlendes Lächeln und ihre positive Lebenseinstellung verraten, dass sie in ihrer Entscheidung gefestigt ist und Schönheit für sie mehr bedeutet als faltenfreie Haut.

Privat ist Twiggy, die kürzlich als Jurorin bei Germany's Next Topmodel zu sehen war, seit 40 Jahren glücklich mit ihrem Mann Leigh Lawson. Die 75-Jährige hat eine Tochter und Enkelkinder und bezeichnet sich als absoluten Familienmenschen: "Meine Familie ist der Kern meines Lebens. Ich weiß, ich habe großes Glück." Mit ihrer Bodenständigkeit und ihrer Natürlichkeit inspiriert Twiggy nicht nur ihre Altersgenossinnen, sondern mittlerweile auch neue Generationen.

Getty Images Model Twiggy im Februar 1966

Getty Images Supermodel Twiggy im Jahr 2015

